Anyaország :: 2025. november 26. 07:33 ::

Balesetezett Orbán konvoja

A kormányfő személyi védelméért felelős Terrorelhárítási Központ (TEK) közleményben tudatta, hogy feladatteljesítés közben balesetet szenvedett egyik járműve, amelyik Orbán Viktor miniszterelnök zalaegerszegi programján teljesített szolgálatot. Az eddig rendelkezésre álló információk szerint a nedves útburkolaton megcsúszott és egy fának csapódott. A gépjármű négy sérültjét kórházba vitték. A balesetben más gépjármű nem volt érintett.

A Zaol.hu helyi hírportál beszámolt egy balesetről Alsóerdőnél, Zalaegerszeg határánál, ahol egy jármű az útról letérve fának ütközött. Azonnal próbáltak a helyszínre jutni, de addigra már mindkét irányból lezárták az utat, elterelték a forgalmat az érintett szakaszról, ahonnan egy mentőautó szirénázva tartott a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház irányába.

A portálnak jelentette be Orbán Viktor, hogy lecserélte egyik „bajtársát”, Vigh László helyett a Fidesz Szilasi Gábort indítja a 2026-os választáson.

