"Nehéz döntés": még mindig nem tudni, végleg elveszik-e az Árpád hídi gázoló jogosítványát

Szerdán a vádlottak, tanúk, közlekedési pszichológus, valamint igazságügyi pszichológus szakértő és pszichoterapeuta meghallgatásával folytatódott a 2023. június 1-jén, az Árpád hídon történt gázolás ügyében zajló büntetőeljárás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Az elsőrendű vádlott, a 36 éves B. Dávid éjfél után közel 170 km/óra sebességgel haladt az Árpád hídon, amikor elvesztette uralmát Mercedes-AMG E63S típusú autója fölött. Az autó megpördült, átszakította a szalagkorlátot, elgázolta az ott szabályosan közlekedő 26 éves kerékpárost, aki később belehalt sérüléseibe.



Dr. Németh Leona bíró (fotó: Alföldi Dániel István / Telex)

Az ügy másodrendű vádlottja, L. Márton az általa vezetett BMW-vel a felborult Mercedesnek ütközött. Ekkor B. Dávid nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A két vádlott korábban beismerte bűnösségét, ezért az ügy most arról szól, hogy versenyeztek-e egymással a hídon a baleset előtt, vagy sem, illetve arról, hogy az Árpád hídi gázoló visszakaphatja-e valaha jogosítványát, esetleg végleg eltiltják a járművezetéstől.

A Mercedes vezetőjét elsőként személyi és életkörülményeiről kérdezték. Mint kiderült, középiskolai érettségivel rendelkezik, jelenleg havi 300 ezer forintért dolgozik ügyintézőként, és élettársával közösen nevelik gyereküket. B. Dávid 2007-ben szerzett jogosítványt, a baleset előtt hetente nagyjából ezer kilométert tett meg autóval, a gyerekét szállította, illetve munkaügyeit intézte a 700 lóerőre tuningolt Mercedes-szel.

Korábban már kiderült, hogy a balesetet megelőző években több közlekedési szabálysértési ügye is volt, ezek miatt összesen 13 előéleti pontot kapott. Bírói kérdésre elmondta, hogy korábban rendszeresen járt gyorsulási versenyekre, mert "szerette az autókat". Jogosítványát a baleset után bevonták, ezért azóta nem vezet, és autója sincs. Kerékpárral közlekedik, és egyelőre kérdés, hogy az ítélet részeként végleg eltiltják-e majd a járművezetéstől, esetleg kötelező utánképzést követően visszakaphatja jogosítványát.



Ütközésben összeroncsolódott személygépkocsik az Árpád hídon 2023. július 1-jén (fotó: Mihádák Zoltán / MTI)

Erről, illetve a férfi pszichológiai alkalmasságáról hosszas vita alakult ki a szakértők közt, bár mindhárman egyetértettek abban, hogy az Árpád hídi gázoló traumaként élte meg az általa okozott halálos balesetet. A balesetet követő pszichológiai felmérések fokozott kockázatvállalásra való hajlamot, valamint indulatkezelési problémákat és beszűkült személyiséget mutattak ki nála. Egyelőre kérdéses, hogy a két éve tartó pszichoterápia, illetve a személyiségében ennek hatására bekövetkezett pozitív változások, valamint tettének megbánása kellő mértékben csökkentik-e a vezetés közben jelentkező kockázatokat, vagy sem.

A másodrendű vádlott, a Mercedesnek ütköző BMW-t vezető L. Márton a baleset előtt barátaival, köztük a balesetről készült rendőrségi felvételeken szintén látható, de a balesetben nem érintett BMW vezetőjével, az ügyben tanúként beidézett T. Bálinttal közösen vacsorázott Pesten. Az este végén több autóval hazafelé indultak, amikor a Róbert Károly körúton találkoztak a Mercedesszel. Mivel L. ezúttal nem kívánt válaszolni a bíróság kérdéseire, felolvasták korábbi vallomását. Ebben elmondta, hogy mindig szabályosan közlekedik, de elismerte, hogy aznap éjjel a megengedett 70 km/óra sebességnél gyorsabban hajtott fel a hídra, és csak akkor lassított, amikor látta a sérült szalagkorlátot.

Mint a baleset előtti másodperceket felidézte, hiába lépett a fékre, nem lassult eléggé az autója. Ezt azzal magyarázta, hogy a felborult Mercedesből szivárgó olaj és hűtőfolyadék borította az úttestet. Mivel fékezni nem tudott, ellenkormányzással próbálta elkerülni az ütközést, de ez sem sikerült. L. Márton utólag úgy látja, sokkal jobban le tudott volna lassítani, ha tiszta lett volna az út. Az ütközés után sokkos állapotba került, és csak később tudta meg, hogy meghalt egy kerékpáros a hídon. A történteket megbánta, és bár eredetileg közvetítői eljárást kért, ezt a bíróság elutasította. A szerdai tárgyaláson ismét azt állította, hogy nem versenyzett a Mercedesszel. Életkörülményeiről az derült ki, hogy jelenleg ételfutárként dolgozik, és havi 293 ezer forintot keres.

A tanúként beidézett T. Bálint több utasával együtt szintén egy BMW-vel közlekedett a hídon a baleset előtt. Elmondása szerint a Róbert Károly körútról értek a Váci úti kereszteződéshez, ahol zöld jelzést mutatott a lámpa. T. itt kikerült egy álló autót, és ekkor pillantotta meg a nagy zajjal érkező Mercedest. Felhajtott az Árpád hídra, később pedig a híd közepén látta, hogy először balra csúszott B. Dávid autója, majd átcsapódott az úttest túloldalára, ott eltalálta a szalagkorlátot, ezután pedig felborult. Ekkor T. Bálint megállt a szélső sávon, de az autóban maradt. Pár pillanattal később elszáguldott mellette a másodrendű vádlott BMW-je, amely a tanú szerint is az úttestet borító folyadékok miatt nem tudott megállni, és, mint T. hozzátette, nagyjából a korábbival azonos sebességgel mehetett neki a Mercedesnek. Ezután szállt ki T. az autóból, majd barátnője hívta a rendőrséget.

Az ügyész kérdésére T. azt állította a tárgyaláson, hogy betartotta a 70-es sebességkorlátozást a Róbert Károly körúton, korábbi vallomása szerint viszont a Váci úti kereszteződés után 90-100 km/óra sebességgel mehetett. A szakvélemény szerint autója ennél lényegesen gyorsabb volt, tette hozzá ügyész, ugyanakkor T. a tárgyaláson azt állította, hogy ez nem reális, mert szerinte nem tudott volna ilyen nagy sebességről megállni. A bírónő figyelmeztette, hogy a szakértő a rendelkezésre álló adatok alapján pontosan ki tudta számolni az autók sebességét. A másodrendű vádlott ügyvédje megkérdezte a tanútól, hogy versenyzett-e a két BMW és a Mercedes a baleset előtt, de erre nemmel felelt. A további tanúk egyike szerint a két BMW és a Mercedes versenyeztek egymással, a másik pedig azt mondta, hogy mindhárom autó nagy sebességgel haladt a baleset előtt.

Az Árpád hídi baleset után B. Dávid sokáig bűnügyi felügyelet alatt állt, nyomkövetővel szabadon mozoghatott Budapesten, ám bűnügyi felügyeletét a 24.hu tavaly novemberi cikke szerint megszüntették. Az Árpád hídi gázoló a nyomozati szakaszban ismerte be bűnösségét, illetve elismerte, hogy gyorsan ment, ugyanakkor akkor is tagadta, hogy versenyzett a két mögötte haladó BMW-vel. Állítása szerint csak azért taposott gázra a hídon, mert túl közel ért hozzá az egyik BMW.

A Mercedes vezetőjével szemben az ügyészség halált okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat, és letöltendő fogházbüntetést kért, illetve kezdeményezte, hogy végleg tiltsák el a vezetéstől. A BMW vezetője ellen felfüggesztett fogházbüntetés és pénzbüntetés kiszabását indítványozták közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt. Egyúttal kezdeményezték azt is, hogy határozott időre tiltsák el a járművezetéstől. Az Árpád hídi baleset tárgyalása jövő márciusban perbeszédekkel folytatódik.

