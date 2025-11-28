Anyaország :: 2025. november 28. 14:21 ::

Töltőgázt óhajtott szívni, magára robbantotta a WC-t

Egy bevásárlóközpont mellékhelyiségében akart töltőgázt szívni egy kecskeméti félkegyelmű.

A 43 éves férfit a helyszín közelében, kezében gyújtó töltő gázpalackokat rejtő nejlonszatyorral fogták el a BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrei – közölte a Rendészeti Államtitkárság.

A tájékoztatás szerint egy 43 éves kecskeméti férfi töltőgázt próbált belélegezni, ehhez magára zárta az ajtót, ám a művelet közben a nála lévő gyújtópalackok berobbantak. A detonáció után fejvesztve menekült, minden holmiját hátrahagyva.



Fotók: Rendészeti Államtitkárság/Facebook

Egy, a detonáció idején szintén ott tartózkodó, az egészről mit sem sejtő fiatalember rohant segítségért, neki megégett a kabátja, megpörkölődött a szemöldöke, a szempillája és a haja.

A mentők a 43 éves okozót égési sérülésekkel, sokkos állapotban vitték kórházba. A mellékhelyiségben három ajtó kitört, a WC csészék megrongálódtak. A rendőrség közveszélyokozás vétségének gyanújával nyomoz.