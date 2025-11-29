Anyaország :: 2025. november 29. 10:59 ::

A Tiszának köszönhetjük, hogy meghosszabbították az aktuális bohóckonzultáció kitöltési határidejét

A Tisza Párt adóemelési tervei miatt még fontosabbá vált a nemzeti konzultáció, ezért meghosszabbítják a kitöltési határidőt december 7-ig - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szombaton a kormány közösségi oldalára feltöltött videóban.

Hidvéghi Balázs a videóban emlékeztetett, az elmúlt napokban kiderült, hogy a Tisza Párt brutális adóemelési és megszorítási csomagot készített elő, "egy igazi radikális, baloldali megszorító csomagot".

A politikus felidézte, a nemzeti konzultációt épp azért indították el, hogy nemet mondjanak Brüsszel háborús terveire, és az általuk elvárt adóemelésekre. "Brüsszel ugyanis erős nyomást gyakorol, hogy támogassuk az ukrán háború finanszírozását, és ehhez adóemeléseket vár el tőlünk" - fogalmazott.

"A nemzeti kormány erre mindig nemet mondott, és továbbra is nemet mondunk" - közölte. Hozzátette, ezért szeretné Brüsszel, hogy inkább egy bábkormány kerüljön hatalomra, "egy olyan, amely kész támogatni a háborút, és a pénzt beszedni a háborús tervekhez".

Hidvéghi Balázs szerint "a Tisza Párt megszorító csomagja bizonyítja, hogy ők készek a pénz behajtására".

"Adóemelést készítettek elő a dolgozóknak. Az szja-t 22 és 33 százalékra emelnék. Adóemelést készítettek elő a gyermekes családoknak, megszüntetnék a családi adókedvezményeket. Adóemelést készítettek elő a vállalkozásoknak. 3700 milliárd forintot szednének be tőlük válogatott módszerekkel. Adóemelést készítettek elő a nyugdíjasoknak, 20 százalékos nyugdíjadót vezetnének be. Új adókkal és járulékokkal terhelnék a munkavállalókat és a munkáltatókat, és megadóztatnák az ingatlantulajdonosokat és az autósokat is" - fejtette ki.

"Senki sem úszná meg az adóemeléseket. Arra kérek mindenkit, tiltakozzunk az adóemelések ellen! Töltsük ki a nemzeti konzultációt!" - zárta a videós bejegyzést az államtitkár.

(MTI)