Anyaország, Friss hírek :: 2025. november 30. 20:59 ::

Feloldották az útzárat a 8-as főúton Rábahídvégnél, ahol korábban hárman megsérültek

Feloldották az útzárat a 8-as főúton Rábahídvég és Egyházashollós között, ahol korábban két személygépkocsi ütközött - közölte Seffer Lilla, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője vasárnap az MTI-vel.

A balesetben mindkét jármű az árokba csapódott, az útszakaszt a helyszínelés, valamint a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták.

Az Országos Mentőszolgálat vasárnap az MTI megkeresésére azt közölte, három sérültje van a 8-as főút 152-es kilométerénél, kora délután történt balesetnek.

Magyar Luca Zsuzsanna tájékoztatása szerint egy 20 év körüli fejsérült férfit és egy 30 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel, míg egy 50 év körüli nőt súlyos sérülésekkel, stabil állapotban vittek kórházba.