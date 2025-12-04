Anyaország, Videók :: 2025. december 4. 20:41 ::

80 évesen másfél éves várólista sürgős műtétre? - A Mi Hazánk kaposvári képviselője segített ezt elkerülni

Éppen tegnap számoltunk be róla, hogy a Mazsihisz kórháza 8,5 milliárd forint állami támogatást kapott a kormánytól, miközben például a Szent János Kórház gyermekosztályán fűtés sincs. Ráadásul a zsidó kórházban még negatívan diszkriminálják is a magyarokat. Most egy újabb kontrasztos történetet mutatunk be, szerencsére azonban ez most pozitív végkicsengésű, ám ez a Mi Hazánk kaposvári önkormányzati képviselőjének, Erdélyi Ákosnak volt köszönhető.



Illusztráció: HVG

Három éve szenved fájdalmaitól egy 80 éves asszony, akit videóban mutatott be a kaposvári képviselő. A hölgy elmondta, hogy mikor a kaposvári kórház ortopédiai osztályán először kivizsgáltatta magát, annyit mondtak neki, hogy ez csúnyán néz ki, vigyázzon rá, írja a 74nullanulla portál.

Tehát „vigyázzon rá”, ennyi volt a „tanács” első nekifutásra.

A nő ezt követően még hónapokig folytatta a munkavégzését, miközben végig fájdalmai voltak, majd egy rossz mozdulat következtében súlyosabb lett az állapota. A kórházat újra felkeresve azt mondták neki, hogy sürgős műtétre van szükség, amelyre nagyjából fél vagy egy év múlva lehet sort keríteni. Aztán egész pontosan 2027 áprilisára kapott időpontot!

Elképzelhetjük, milyen mértékben romlott volna az állapota, ha valóban ilyen sokára kerül sor a műtétre. És rengetegen így is járnak.

Ebben az esetben azonban Erdélyi Ákos, a Mi Hazánk képviselőjének sikerült közbenjárni, hogy előrébb hozzák a műtétet.

– Megkerestem a kórházat a várólisták hosszával és a konkrét esettel kapcsolatban. Tájékoztattak az egyedi elbírálás lehetőségéről, így segítettem az idős hölgynek benyújtani a méltányossági kérelmet. Nagyon örülök, hogy a műtétre már idén december elején sor kerülhetett – válaszolta megkeresésünkre, hogyan történt az eset. Igencsak valószínű az is, hogy közrejátszott a pozitív elbírálásban az is, hogy a kaposvári önkormányzati képviselő saját felületein már korábban is foglalkozott a problémával.

Lantos János – Kuruc.info