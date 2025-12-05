Anyaország :: 2025. december 5. 17:15 ::

MÁV-vezérigazgató: megkezdődött a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának tesztüzeme

A végéhez közeledik a Budapest-Belgrád vasútvonal építése, megkezdődött a magyarországi szakasz tesztüzeme - jelentette be Hegyi Zsolt a MÁV-csoport vezérigazgatója pénteken a Facebook-oldalán.

A Budapest-Belgrád vasútvonal az elmúlt évtizedek legnagyobb hazai vasútfejlesztése. A beruházás eredményeként Magyarország egy teljesen megújult, 160 kilométer hosszú, kétvágányú, óránként 160 kilométeres sebességet biztosító fővonallal gazdagodik - közölte a vezérigazgató. "Gyakorlatilag a régit elbontottuk, és helyére egy vadonatúj létesült a személy- és az áruforgalom részére" - fogalmazott.

Megújultak a sínek, a felső vezeték, az épületek, most kezdődik a "sötét üzem", két mozdonnyal kipróbálják, hogy a vágányok valóban járhatók-e, és minden úgy működik, ahogy tervezték - tette hozzá.

A vonalon, amely összeköti Európát Szerbiával Magyarországon keresztül, Budapestről mintegy 3 és fél óra lesz az út a szerb fővárosba. Kiskunhalasig 75 perc, a kelebiai határig pedig másfél óra alatt lehet majd eljutni - mondta.

Tájékoztatása szerint a projekt egyszerre erősíti a nemzetközi vasúti kapcsolatokat, a hazai hálózatot és a budapesti agglomeráció közlekedését. A 150-es vonal újjászületik, és a soroksári-dömsödi térségből is gyorsabb, megbízhatóbb eljutás válik lehetővé.

"A BuBe hosszú távon erősíti Magyarország logisztikai és közlekedési szerepét" - fogalmazott Hegyi Zsolt.

(MTI)