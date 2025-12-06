Még Las Vegast és Rómát is lenyomta a magyar főváros a Google-értékelések alapján készített nemzetközi felmérésben.
Igen előkelő helyezést ért el egy előkelőnek egyáltalán nem mondható versenyben Budapest, ugyanis a magyar főváros lett a legmocskosabb nagyváros egy turisták véleményét alapul vevő nemzetközi felmérésben – írja a Vice, melyet a 24 szemlézett.
Budapest második legrégebbi gyalogos aluljárója a X. kerületi Kozma utca és Sírkert utca sarkán - csak egy példa (kép: Ripost/Nagy Zoltan)
A Radical Storage nevű nemzetközi cég által elvégzett felmérésben 70 ezer Google-értékelés alapján rangsorolták a világ legnépszerűbb úti céljait. A listán Budapest végzett az első helyen, a magyar fővárost pedig Róma és Las Vegas követte.
A felmérésben az Euromonitor legnépszerűbb úti célokat tartalmazó listáján szereplő első 100 várost vették górcső alá, és mindenhol megnézték a tíz legfontosabb látnivaló angol nyelvű értékeléseit.
Ezért fontos hangsúlyozni, hogy a kutatás nem objektív higiéniai méréseken, hanem a látogatók szubjektív benyomásain alapult.
A tíz legmocskosabb város
A felmérés kellemetlen magyar vonatkozását már lelőttük, de nem hagyhatjuk a top 10-es listát sem. Íme:
Budapest (Magyarország),
Róma (Olaszország),
Las Vegas (Amerikai Egyesült Államok),
Firenze (Olaszország),
Párizs (Franciaország),
Milánó (Olaszország),
Verona (Olaszország),
Frankfurt (Németország),
Brüsszel (Belgium),
Kairó (Egyiptom).
Róma (Olaszország),
Las Vegas (Amerikai Egyesült Államok),
Firenze (Olaszország),
Párizs (Franciaország),
Milánó (Olaszország),
Verona (Olaszország),
Frankfurt (Németország),
Brüsszel (Belgium),
Kairó (Egyiptom).
A tíz legtisztább város
De a kutatás alapján természetesen a tíz legtisztább város listája is kialakult.
Krakkó (Lengyelország),
Sardzsa (Egyesült Arab Emírségek),
Szinapúr (Szingapúr),
Varsó (Lengyelország),
Doha (Katar),
Rijád (Szaúd-Arábia),
Prága (Csehország),
Maszkat (Omán),
Dubaj (Egyesült Arab Emírségek),
Fukuoka (Japán).
Sardzsa (Egyesült Arab Emírségek),
Szinapúr (Szingapúr),
Varsó (Lengyelország),
Doha (Katar),
Rijád (Szaúd-Arábia),
Prága (Csehország),
Maszkat (Omán),
Dubaj (Egyesült Arab Emírségek),
Fukuoka (Japán).
Szinte minden második budapesti turista panaszkodott a koszra
A Budapestre látogató turisták egyébként igen nagy arányban látták úgy, hogy a magyar fővárosban gond van a tisztasággal, hiszen a budapesti látványosságok értékeléseinek 40 százalékában szerepelt valamilyen ezzel kapcsolatos panasz.
A felmérést készítő cég szerint az lehet a probléma, hogy a magyar főváros hulladékgazdálkodása vélhetően nem tudja tartani a lépést a megnövekedett turistaforgalommal. A szemét mellett pedig általánosságban a túlzsúfoltságra panaszkodtak a legtöbben.