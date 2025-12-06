Még Las Vegast és Rómát is lenyomta a magyar főváros a Google-értékelések alapján készített nemzetközi felmérésben.
Igen előkelő helyezést ért el egy előkelőnek egyáltalán nem mondható versenyben Budapest, ugyanis a magyar főváros lett a legmocskosabb nagyváros egy turisták véleményét alapul vevő nemzetközi felmérésben – írja a Vice, melyet a 24 szemlézett.
Zoom
Budapest második legrégebbi gyalogos aluljárója a X. kerületi Kozma utca és Sírkert utca sarkán - csak egy példa (kép: Ripost/Nagy Zoltan)
A Radical Storage nevű nemzetközi cég által elvégzett felmérésben 70 ezer Google-értékelés alapján rangsorolták a világ legnépszerűbb úti céljait. A listán Budapest végzett az első helyen, a magyar fővárost pedig Róma és Las Vegas követte.
A felmérésben az Euromonitor legnépszerűbb úti célokat tartalmazó listáján szereplő első 100 várost vették górcső alá, és mindenhol megnézték a tíz legfontosabb látnivaló angol nyelvű értékeléseit.
Ezért fontos hangsúlyozni, hogy a kutatás nem objektív higiéniai méréseken, hanem a látogatók szubjektív benyomásain alapult.
A tíz legmocskosabb város
A felmérés kellemetlen magyar vonatkozását már lelőttük, de nem hagyhatjuk a top 10-es listát sem. Íme:
Budapest (Magyarország),
Róma (Olaszország),
Las Vegas (Amerikai Egyesült Államok),
Firenze (Olaszország),
Párizs (Franciaország),
Milánó (Olaszország),
Verona (Olaszország),
Frankfurt (Németország),
Brüsszel (Belgium),
Kairó (Egyiptom).
A tíz legtisztább város
De a kutatás alapján természetesen a tíz legtisztább város listája is kialakult.
Krakkó (Lengyelország),
Sardzsa (Egyesült Arab Emírségek),
Szinapúr (Szingapúr),
Varsó (Lengyelország),
Doha (Katar),
Rijád (Szaúd-Arábia),
Prága (Csehország),
Maszkat (Omán),
Dubaj (Egyesült Arab Emírségek),
Fukuoka (Japán).
Szinte minden második budapesti turista panaszkodott a koszra
A Budapestre látogató turisták egyébként igen nagy arányban látták úgy, hogy a magyar fővárosban gond van a tisztasággal, hiszen a budapesti látványosságok értékeléseinek 40 százalékában szerepelt valamilyen ezzel kapcsolatos panasz.
A felmérést készítő cég szerint az lehet a probléma, hogy a magyar főváros hulladékgazdálkodása vélhetően nem tudja tartani a lépést a megnövekedett turistaforgalommal. A szemét mellett pedig általánosságban a túlzsúfoltságra panaszkodtak a legtöbben.