Anyaország, Extra :: 2025. december 6. 10:55 ::

Budapest lett a világ legmocskosabb nagyvárosa a turisták szerint

Még Las Vegast és Rómát is lenyomta a magyar főváros a Google-értékelések alapján készített nemzetközi felmérésben.

Igen előkelő helyezést ért el egy előkelőnek egyáltalán nem mondható versenyben Budapest, ugyanis a magyar főváros lett a legmocskosabb nagyváros egy turisták véleményét alapul vevő nemzetközi felmérésben – írja a Vice, melyet a 24 szemlézett.



Budapest második legrégebbi gyalogos aluljárója a X. kerületi Kozma utca és Sírkert utca sarkán - csak egy példa (kép: Ripost/Nagy Zoltan)

A Radical Storage nevű nemzetközi cég által elvégzett felmérésben 70 ezer Google-értékelés alapján rangsorolták a világ legnépszerűbb úti céljait. A listán Budapest végzett az első helyen, a magyar fővárost pedig Róma és Las Vegas követte.

A felmérésben az Euromonitor legnépszerűbb úti célokat tartalmazó listáján szereplő első 100 várost vették górcső alá, és mindenhol megnézték a tíz legfontosabb látnivaló angol nyelvű értékeléseit.

Ezért fontos hangsúlyozni, hogy a kutatás nem objektív higiéniai méréseken, hanem a látogatók szubjektív benyomásain alapult.

A tíz legmocskosabb város

A felmérés kellemetlen magyar vonatkozását már lelőttük, de nem hagyhatjuk a top 10-es listát sem. Íme:

Budapest (Magyarország),

Róma (Olaszország),

Las Vegas (Amerikai Egyesült Államok),

Firenze (Olaszország),

Párizs (Franciaország),

Milánó (Olaszország),

Verona (Olaszország),

Frankfurt (Németország),

Brüsszel (Belgium),

Kairó (Egyiptom).

A tíz legtisztább város

De a kutatás alapján természetesen a tíz legtisztább város listája is kialakult.

Krakkó (Lengyelország),

Sardzsa (Egyesült Arab Emírségek),

Szinapúr (Szingapúr),

Varsó (Lengyelország),

Doha (Katar),

Rijád (Szaúd-Arábia),

Prága (Csehország),

Maszkat (Omán),

Dubaj (Egyesült Arab Emírségek),

Fukuoka (Japán).

Szinte minden második budapesti turista panaszkodott a koszra

A Budapestre látogató turisták egyébként igen nagy arányban látták úgy, hogy a magyar fővárosban gond van a tisztasággal, hiszen a budapesti látványosságok értékeléseinek 40 százalékában szerepelt valamilyen ezzel kapcsolatos panasz.

A felmérést készítő cég szerint az lehet a probléma, hogy a magyar főváros hulladékgazdálkodása vélhetően nem tudja tartani a lépést a megnövekedett turistaforgalommal. A szemét mellett pedig általánosságban a túlzsúfoltságra panaszkodtak a legtöbben.