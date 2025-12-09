Anyaország :: 2025. december 9. 17:21 ::

Központi Nyomozó Főügyészség: háromra emelkedett az őrizetbe vett emberek száma az úgynevezett Szőlő utcai ügyben

A nyomozó ügyészség keddi akciója során háromra emelkedett az őrizetbe vett emberek száma az úgynevezett Szőlő utcai ügyben - tudatta a Központi Nyomozó Főügyészség az MTI-vel.

Közleményük szerint a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség eljárási cselekményei továbbra is folyamatban vannak.

A bűnügyi akcióban eljáró hivatalos személyek a több helyszínen zajló nyomozati cselekmények során szemlét tartottak, és kutatásokat, lefoglalásokat végeztek. A keddi nyomozati cselekmények további eredményeiről - a büntetőeljárás érdekeinek figyelembevételével - várhatóan szerdán részletes tájékoztatást adnak - írták.

Közölték: a kedden eljárás alá vont személyek gyanúsítotti kihallgatása részben megkezdődött.