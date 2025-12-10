Anyaország :: 2025. december 10. 10:50 ::

A rendészeti szervek a mai nappal átveszik a javítóintézetek irányítását és felügyeletét

A Magyar Közlönyben kihirdetett rendelet szerint a javítóintézetek irányítása és fenntartása a büntetés-végrehajtási szervezethez kerül, az országos parancsnok felügyelete alá. A rendőrség folyamatos bűnmegelőzési jelenlétet biztosít a javítóintézetekben. A rendelet azonnal, ma 11 órakor lép hatályba.

Ezt követően a javítóintézetek irányítását a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka látja el.

A rendőrség a javítóintézetekben folyamatos bűnmegelőzési célú rendőri felügyeletet biztosít.

A felügyeletet ellátó rendőrnek a javítóintézeti neveltek beszámolhatnak az őket ért esetleges jogsértésekről.

A felügyeletet ellátó rendőr rendszeres bűnmegelőzési tájékoztatást tart a javítóintézet dolgozói számára a javítóintézeti neveltekkel szemben alkalmazható intézkedésekről és a velük való jogszerű bánásmódról - olvasható a Belügyminisztérium közleményében.