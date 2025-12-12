Anyaország :: 2025. december 12. 17:42 ::

Gyermekvédelmi jelentést hozott nyilvánosságra Magyar Péter

Magyar Péter péntek délután nyilvánosságra hozott egy gyermekvédelmi jelentést, amelyet állítása szerint a kormány 2021 óta titkol az állami gyermekvédelem alatt élő gyermekek ellen elkövetett bűncselekményekről, írja a 24.

dokumentumot az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat egyik osztálya készítette.

– Ez az eltitkolt dokumentum egy 47 oldalas vádirat az Orbán-kormány ellen, amelyet a kormányzat alsóbb szintjeiről juttattak el hozzám, mert nem tudták elviselni a kormány bűnrészességét és tétlenségét – fogalmazott a Tisza Párt elnöke.

Milyen állításokat tartalmaz a dokumentum?

A 47 oldalas dokumentum szerint:

minden ötödik, állami gondozás alatt élő gyermeket bántalmaznak. Mint írják: "a gyermekvédelmi gyámok 3381 gyerek esetét jelezték, ami a szakellátásban élő gyermekpopuláció 21,5 százaléka, vagyis a gyermekek több mint ötödét érte valamilyen abúzus".

A szexuális bántalmazási ügyek negyede soha nem jut el a hatóságokig.

A gyámok mindössze 10 százaléka mondta azt, hogy a rábízott gyerekek nem érintettek bántalmazásban.

A gyámok 38 százaléka tud legalább egy olyan gyerekről, akit a szakellátás ideje alatt szexuálisan bántalmaztak.

A gyámok 25 százaléka azt mondta: az elmúlt két évben egyetlen bántalmazási ügyben sem indult rendőrségi eljárás a környezetében.

A gyermekvédelmi felügyelet alatt élő gyermeknél a szexuális bántalmazás minden korosztályt érint, de a szakemberek tapasztalata szerint az a tendencia, hogy a gyermekek egyre fiatalabb korukra lesznek szexuális erőszak áldozatai. A gyermekek szexuális kizsákmányolása leginkább a serdülőkorra jellemző.

A gyermekek bántalmazásának sokszor nincs büntetőjogi következménye: a gyámok beszámolója szerint minden negyedik szexuális bántalmazási eset rejtve marad, és az eljárások jelentős részét bizonyítékok hiányára hivatkozva zárják le, nem emelnek vádat.

"Alkarral felszorította a falra, és verbálisan megfenyegette"

A dokumentumban szó esik arról is, sok esetben miért nem indít a rendőség nyomozást gyermekbántalmazási ügyekben, egy esetben például azért szüntették meg az eljárást, mert a bántalmazást "nevelési célzatúnak" minősítették. Emellett azzal kapcsolatban, milyen okok állhatnak annak hátterében, hogy egyes esetekben nem jutott el vádemelésig, ilyen indoklások is szerepelnek:

"a bántalmazást (a gyermek elmondása szerint alkarral felszorította a falra, és verbálisan megfenyegette) nem tartották elég súlyosnak",

"14 éves gyermekvédelmi gyámolt lánytól "kicsaltak" fotókat, amivel visszaéltek, de a rendőrség úgy ítélte meg, hogy ezek még beleférnek a mai társadalmi normába",

"a nyomozás végül »enyhe« mértékű bántalmazást állapított meg, az ügyészség nem tartotta megalapozottnak a vádemelést".

Magyar Péter hangsúlyozza, hogy a jelentésben nem javítóintézetekről van szó, "nem bűncselekményeket elkövető fiatalokról van szó, hanem a magyar állam gondozására bízott gyermekekről."

A dokumentum szerint a kérdőív kitöltése önkéntes és anonim volt. 2021 októberében 676 gyermekvédelmi gyám dolgozott Magyarországon, ebből 507-en töltötték ki a kérdőívet, ez 75 százalékos válaszadási arányt jelent, így a kutatás reprezentatívnak tekinthető.

Frissítés: BM: a dokumentumot megküldték a szakszolgálatok vezetőinek, 3428 feljelentést tettek

"Magyar Péter szorult helyzetében ma annyit bizonyított, hogy a gyermekvédelmi hatóságok és a szakemberek teszik a dolgukat" - közölte a Belügyminisztérium pénteken az MTI-vel.

A tárca közleményében tudatta, hogy az Országos Gyermekvédelmi Szolgálat Meghallgató és Terápiás Központjait a kormány hozta létre a bántalmazott, különösen a szexuálisan bántalmazott gyermekek védelmére, segítségére. "A hatóság tapasztalatait, jelzéseit folyamatosan beépítjük a gyermekvédelmi rendszerbe, a törvényalkotásba" - tették hozzá, jelezve: a dokumentumot 2022-ben megküldték a szakszolgálatok vezetőinek, hogy munkájukat segítse.

Hangsúlyozták: a 2018 óta bevezetett bántalmazáskivizsgálási módszertan szigorú és egyértelmű eljárást ír elő minden intézmény részére. Ez alapján 3428 feljelentést tettek gyermekbántalmazási gyanú miatt gyermekvédelmi intézmények - ismertették.

A minisztérium kiemelte, amint bármely gyermekvédelmi intézményben felmerül a gyanú, a hatóságok eljárnak. Ennek is az eredménye, hogy a börtönben lévő pedofilok száma 81-ről 700 fölé emelkedett - írták.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy az Orbán-kormány alkotta meg Európa egyik legszigorúbb Büntető törvénykönyvét, valamint a gyermekvédelmi és pedofilellenes törvényeket. A baloldal egyiket sem támogatta, sőt ma is Brüsszelben támadja ezeket - állították.

"A Szőlő utcai javítóintézetről pedig a tények: az ügyet a hatóságok feltárják. A nyomozás zajlik, letartóztatások, és kihallgatások történnek" - írta a minisztérium, hozzátéve: a volt igazgató már "rács mögött van", és minden cinkos felelősségre lesz vonva.

(24 - MTI nyomán)