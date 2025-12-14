Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. december 14. 22:56 ::

Saját nevével és fényképével csal ki pénzt áldozataiból az "orbáni középosztály" jeles tagja

Manapság számtalan internetes csalásról olvashatunk, sokszor még a tapasztaltabbakat is megvezetik a dörzsölt csalók.

Így járt olvasónk is, életében először, ám ezúttal az elkövető kilétére is fény derült, ami az esetek döntő többségében nem szokott előfordulni.

Olvasónk utánajárt az illetőnek, a 26 éves „rejtett erőforrás”, Kobela István nagyjából másfél éve csalhat ki pénzt gyanútlan áldozatokból a felkutatott internetes bejegyzések szerint.

Az „orbáni középosztály” jeles tagja azonban nem túl eszes, saját nevével és fényképével teszi mindezt, több tucat feljelentés van ellene olvasónk információi szerint.

Az alábbi bejegyzések helyt adnak olvasónk kutatásainak, aki egyébként jelezte, hogy szintén megtette a feljelentést, és kapcsolatba lép más károsultakkal is.

Itt, itt és itt megtalálhatóak a kancigány profiljai, az egyiknél például „megloptál b.meg” komment is található.

De akit a TikTok-fiókja érdekel, itt azt is megmutatja, hová kerültek a megkárosítottak pénzei. Elméletileg "ő a Mikulás a héten, aki nem visz, hanem hoz".

(Kuruc.info)