Gyermekprostitúció kihasználásának gyanúja miatt nyomoznak az otthonnál, melynek lakóit kocsikázni vitte egy elítélt pedofil, aki még fideszes harcos is volt

Vizsgálja az ügyészség a rendőrség felelősségét a pétervásárai gyermekotthon ügyében? – ezt az írásbeli kérdést tette fel Arató Gergely DK-s képviselő dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésznek; Arató arra volt kíváncsi, hogy kapott-e a rendőrség előzetes jelzéseket arról, hogy aggályos kapcsolat állhat fenn egy elítélt pedofil és a gyermekotthon lakói között, és ha igen, miért nem indultak intézkedések.

November elején a szokottnál nagyobb figyelmet kapott a médiában a Heves vármegyei Pétervására gyermekotthona, ekkor írta meg ugyanis a 444, hogy az a férfi vitte kocsikázni a Lomberdő Lakásotthonban élő gyerekeket, aki májusban részt vett a Fidesz kampányrendezvényén a budapesti BOK-csarnokban. A férfit 2016-ban jogerősen elítélték egy tizenkettedik életévét be nem töltött gyerek ellen elkövetett szexuális erőszak miatt, így lehetett ott májusban a Harcosok Klubja nevű fideszes gyűlésen.

A kocsikázásokból egy szeptemberi alkalommal majdnem baleset is lett, ezután a férfi ellen kiskorú veszélyeztetése miatt feljelentést tettek. A 444 úgy tudja, ezután felmentették állásából a pétervásárai gyermekotthon vezetőjét, mert a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ vizsgálata arra jutott, hogy a feljelentés nem történt meg időben, a veszélyes autózás után csak harmadnap fordultak a hatóságokhoz. A gyermekotthon akkori vezetője a lap szerint már hónapokkal korábban próbált fellépni a férfi gyanús közeledései miatt.

A legfőbb ügyész Aratónak most nem írt kiskorú veszélyeztetéséről, helyette azt közölte, hogy „az ügyben a Gyermekvédelmi Központ Heves Vármegye bejelentése alapján a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság gyermekprostitúció kihasználása bűntettének gyanúja miatt folytat nyomozást”, írja a Telex.