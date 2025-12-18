Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. december 18. 10:42 ::

Tanárnőt vert egy "ingerült fiú" Egerben

Az Egri Járási Ügyészség vádat emelt azzal a fiatalkorú fiúval szemben, aki megütötte a tanárnőjét.

A vád szerint a fiú egy egri gyógypedagógiai intézmény diákja. 2024 őszén a vádlott a folyosón tartózkodott, amikor helytelen viselkedése miatt az egyik tanárnő rászólt. A "fiú" ingerült lett, kiabálva szidalmazni kezdte a sértettet, majd ököllel mellkason ütötte, és a lábát megrúgta. A cselekménynek az vetett véget, hogy a folyosón tartózkodók lefogták a pedagógusverő diákot.

A nő – aki gyógytestnevelőként dolgozik az intézményben – 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Az Egri Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat az agresszív fiatallal szemben. A vádhatóság próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta, pártfogó felügyelet elrendelése mellett - közölték honlapjukon.