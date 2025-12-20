Anyaország :: 2025. december 20. 18:15 ::

Korábbi imádottja nyomában: békét, adócsökkentést és nyugdíjemelést ígért Vargáné Szegeden

A Tisza Párt egy olyan ajánlatot tesz Magyarországnak, amelyet a Fidesz 16 éve nem tudott és nem akart kínálni: egy működő és emberséges hazát - jelentette ki Magyar Péter pártelnök szombaton Szegeden, az Orbán Viktor nyomába szervezett országjárás alkalmával.



Képek: MTI/Czeglédi Zsolt

A politikus a párt országjárásának szegedi állomásán azt kérte az egybegyűltektől, mondják el a barátaiknak és a családtagjaiknak, hogy a Tisza Párt a valódi békéért dolgozik, a Tisza-kormány meg fogja védi az illegális migrációtól Magyarországot, az adókat csökkenteni, a nyugdíjat pedig emelni fogja.

Csak ennyit? Az SZDSZ-árvák legutóbbi, kohnzervatív messiása a kommunistákat és a fasisztákat is képviselte - a szerk.) A politikus közölte, a leendő Tisza- kormány elfogadja a korrupcióellenes intézkedéseket, hazahozza a magyar embereknek járó uniós forrásokat, beindítja a magyar gazdaságot, letöri az "orbáni inflációt" és prioritásként kezeli az állami egészségügy és az oktatás megmentését és fejlesztését. A Tisza-kormány minden magyart képviselni fog, határon innen és túl, fiatalt, időst, jobboldalit, baloldalit, liberálist vagy éppen nemzeti radikálist, vidékit és budapestit is - mondta. (

Magyar Péter hangsúlyozta, Antall József szavainak - melyben lélekben 15 millió magyar miniszterelnökének vallotta magát - ma is súlya van minden magyar kormányfő és leendő kormányfő számára. Aki nem ennek a felelősségnek a tudatában dolgozik, hanem a magyarságból kitaszítja, a demokratikus választásból pedig kizárja a honfitársait, az nem méltó a magyarok vezetésére – tette hozzá.

Bejelentette, www.szavazzhaza.hu címen tájékoztató oldalt indítottak, amely biztosítja, hogy mindenki megismerhesse a szavazással kapcsolatos jogait, lehetőségeit, ezzel is csökkentve az esetleges visszaélések lehetőségét.

A lázári szlovákozás után az is nagy magyarrá válik, aki csak zászló nélkül, vendégként mer "román földre" lépni

(Talán még kockázatosabb, mint magyar zászló nélkül menni "vendégségbe" a nagyváradi "román földre", ugye? - a szerk.) A politikus - aki beszéde során a színpadra hívta a párt határon túl született jelöltjeit – azt mondta, "amikor már azt hittük, hogy a szégyen, amit magyarként a kormányunk miatt érzünk, nem lehet hatalmasabb", akkor jött Lázár János, és "igazi fideszes módon" megkérdőjelezte a Tisza egy ízig-vérig magyar, egy felvidéki magyar jelöltje, Strompová Viktória magyarságát. Lázár János, a "szlovákozással" nemcsak egy ember alázott meg, hanem magyarok millióit, nemcsak az élők becsületét, hanem felmenőik emlékét, mindazokét, akik őrizték a magyarságukat, magát a nemzetet is, akkor is, amikor az éppen kockázatos volt.

Magyar Péter úgy fogalmazott, "a fideszes nagyurak" odáig jutottak, elárulják az erdélyi magyarokat, és nyíltan egy magyargyűlölő román elnökjelöltet támogattak. A politikus feltette a kérdést, mi kell ahhoz, hogy Orbán Viktor végre megszólaljon és ellent merjen mondani – "a tényleg szlovák és tényleg szocialista" - Robert Ficónak, mert börtönnel fenyegetik azokat, akik bírálni merészelik a magyarokat kollektíven megbélyegző Benes-dekrétumokat.

A politikus Szegedet a Tisza egyik fővárosának nevezte, emlékeztetve rá, a városban nyert a párt legnagyobb arányban az EP-választásokon, és mint mondta, biztos abban is, itt éri majd el 2026-ban is a legjobb eredményt.

"Szeged szíve az egyetem, a tudás és a gondolkodás szabadsága" – mondta, hozzátéve: ez Magyarország jövője is, nem az összeszerelő üzem, nem az akkumulátorgyártás, hanem a világszínvonalú tudás.

A kormányváltás után a Tisza visszaállítja az egyetem autonómiáját, visszaveszi "az ellopott egyetemeket", és Magyarország újra a közép-európai régió éllovasa lesz az egyetemi oktatásban – közölte Magyar Péter.

A pártelnök ígéretet tett arra, hogy a Tisza-kormány nyilvánosságra fog hozni minden titkos megállapodást, amit a kormány kötött. Nem lesz titkos része a BYD-megállapodásnak sem. Megerősítik a környezetvédelmi hatóságokat, amelyek nem a szennyezőket, hanem a magyar polgárokat fogják védeni. A környezetvédelmi és az építési jogszabályokat a lehető legszigorúbb módon be fogják tartatni - jelentette ki.

A Fidesz csak ígéri a harmadik hidat, de a Tisza meg is ígéri!

A politikus azt mondta, a szegediek onnan tudhatják, hogy kampány van, "hogy idejön a Fidesz, és megígéri, hogy na most már tényleg lesz harmadik híd". A Tisza-kormány 2030-ig megépíti a hidat - közölte.

Magyar Péter köszönetet mondott azoknak a politikusoknak, akik Csongrádban felismerték, hogy fontosabb a hazájuk és a rendszerváltás érdeke, mint a saját politikai érdekük. Tettük példaként kellene, hogy szolgáljon minden politikus számára – tette hozzá.

A politikus úgy fogalmazott ünnepelni kellene, de mégsem tudják ezt jó szívvel megtenni. "Mert ha körbenézünk az országban, akkor látjuk, hogy mindenhol baj van". Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy milyen állapotok vannak a kórházakban, az iskolákban, a gyermekotthonokban, a vasúti várókban, falvakban és városokban, és persze közösen keresni a mielőbbi megoldásokat.

