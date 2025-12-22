Anyaország :: 2025. december 22. 19:25 ::

Ezért árasztották el a kamionosok Budapestet

Több száz kamion és teherautó vonult fel ma Budapesten, s végül a rendőrség a Hősök terére 50 kamiont be is engedett. Lázár János értetlenül áll a történtek előtt, ugyanis, mint mondta, korábban már megegyeztek a fuvarozókkal. De valóban velük, vagy a képviseletükre hivatott Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületével, amely nem feltétlenül képviselte őket a legjobban?



A mai tüntetés főszervezője, Orosz Tibor szerint nem. Sőt, úgy látja, az egyesület bebizonyította, hogy nem tud kiállni megfelelően a fuvarosok mellett.

Lázár János szerint „megegyezés” született, de jól ismerjük ezeket, az elmúlt 15 évben számtalan ilyen „megegyezés” született úgy, hogy az érintett szektor érdekeit nem nagyon vették figyelembe. Orosz Tibor találóan mondta: „Ha megegyezés született volna, nem lenne itt ennyi kamion.”

Érdemes most az ő követeléseiket is megismerni, ugyanis a sajtóban én ezt kevés helyen láttam. Mert nem önmagában az útdíjak emeléséről van szó, bár kétségtelen, ez egy nagyon megragadható probléma, amelynek következtében sok magyar, kisebb szállítmányozással foglalkozó cég volt már kénytelen elküldeni sofőröket. De további káros hatás lesz, hogy ezek az útdíjemelések beépülnek az árakba, ez pedig már minden magyar pénztárcáját érinteni fogja.

A tiltakozók azt követelik, hogy a kormány azonnali hatállyal vonja vissza a főútvonalakat érintő 54%-os infrastruktúradíj-emelést, és állítsa vissza az inflációkövető díjemelés gyakorlatát. Egyúttal elvárják, hogy a 375/2025. számú rendeletből kerüljön kivezetésre a miniszteri rendeleti úton történő útdíjemelés lehetősége, valamint vezessenek be a magyar fuvarozók számára sávos díjmegállapításon alapuló, nagyfelhasználói útdíjkedvezmény-rendszert.

Követelik továbbá, hogy az MKFE és a NIT jelenlegi vezetése azonnali hatállyal mondjon le, mivel álláspontjuk szerint nem képviselik hitelesen és hatékonyan a magyar fuvarozók valós érdekeit.

Elvárják, hogy Magyarország kormánya haladéktalanul hagyjon fel a lakosság hergelésével a fuvarozók és a kamionosok ellen. Megítélésük szerint a szakminiszter által indított kommunikációs kampány súlyos gazdasági és társadalmi feszültségeket gerjeszt, mesterségesen állítva szembe egymással a lakosságot és a magyar fuvarozókat. A kialakult helyzet odáig fajult, hogy egy egyszerű parkolás során is fizikai fenyegetettséggel, lincshangulattal kell szembenézniük a gépkocsivezetőknek, amit elfogadhatatlannak tartanak.

Követelik az értelmetlenül, szakmai indoklás nélkül kihelyezett súlykorlátozó táblák azonnali felülvizsgálatát és visszavonását. Álláspontjuk szerint ahol a korlátozás valóban indokolt, ott kijelölt terelőutakat kell biztosítani, és azokat megfelelően, egyértelműen ki kell táblázni.

Elvárják, hogy a kormány a további lépésekről ne kizárólag az érdekképviseletekkel, hanem a ténylegesen működő fuvarozó vállalkozásokkal folytasson egyeztetéseket. A kkv szektor számára önálló és érdemi képviseleti lehetőséget kell biztosítani. Véleményük szerint Magyarország gazdaságát jelentős részben kis fuvarozó vállalkozások működtetik, amelyek közül sok jelenleg a megszűnés szélén áll. Ha ezek a vállalkozások eltűnnek, nem marad, aki a terheket viselje.

Követelik, hogy a kormány azonnali és határozott lépéseket tegyen az útdíjat nem fizető hazai és külföldi fuvarozók ellen. Fel kell kutatni azokat, akik rendszámokkal, szakaszjegyekkel vagy útdíjfizető eszközökkel visszaélnek, és súlyos szankciókat kell alkalmazni velük szemben, akár visszamenőlegesen is. Álláspontjuk szerint az útdíjcsalóktól el kell venni a működési engedélyt, függetlenül attól, hogy hazai vagy külföldi vállalkozásról van szó. Egy egységes, magyar fejlesztésű, GPS-alapú útdíjeszedő rendszer bevezetését is szükségesnek tartják, amely minden tehergépkocsiban kötelező lenne. Nem fogadható el számukra, hogy a kieső állami bevételeket a jogkövető fuvarozókkal fizettessék meg.

Követelik a bírságtételek emberi léptékű csökkentését, valamint a bírságplafon visszaállítását mind a vállalkozások, mind a gépkocsivezetők esetében. A magyar vállalkozások és sofőrök számára mérlegelési lehetőséget kérnek a bírságolások során.

A gépkocsivezetők érdekében elvárják, hogy a gépkocsivezető szakma önálló, elismert szakmaként kerüljön meghatározásra, és haladéktalanul kezdődjenek meg a tárgyalások egy gépkocsivezetői életpályamodell kialakításáról. A kiszámítható nyugdíj érdekében szükségesnek tartják az adó- és járulékrendszer módosítását. Követelik, hogy a KRESZ módosításakor külön közlekedési büntetőpontrendszer jöjjön létre a hivatásos gépkocsivezetők számára, mivel a jelenlegi szabályozás ellehetetleníti a megélhetésüket. Egyben felszólítanak az indokolatlan hatósági vegzálások megszüntetésére, különösen a NAV részéről.

Valós piacvédelmi intézkedéseket várnak el a kormánytól. Álláspontjuk szerint valós problémákra valós válaszokra van szükség, nem látszatintézkedésekre. A fuvardíj-számlák fizetési határidejét a gazdaságban legfeljebb 30 napban kell rögzíteni, és egy ellenőrző szerv felállítását is szükségesnek tartják a szabályok betartatására. A notórikus nem fizetőkkel szemben az államnak bírságolnia kell, és vissza kell vonnia működési engedélyüket, függetlenül attól, hogy fuvarozóról, speditőrről vagy más gazdasági szereplőről van szó. A kkv szektor érdekében további tehercsökkentéseket sürgetnek, különösen az irreálisan magas kötelező biztosítási díjak felülvizsgálatát. Elvárják, hogy a biztosítókat kötelezzék díjcsökkentési egyeztetések megkezdésére a kkv fuvarozókkal, valamint IPA-kedvezmények biztosítására.

Megfontolásra javasolják a fuvarpiac szereplőinek korlátozását is. Álláspontjuk szerint ne végezhessen speditőri tevékenységet az, aki nem rendelkezik legalább egy saját tehergépkocsival. Véleményük szerint a felelősség nélküli „táskás” speditőrök torzítják a piacot, mesterségesen lenyomják a fuvardíjakat, miközben nincs valós rálátásuk a fuvarozók költségeire. Ugyanígy szankcionálni szükséges azokat a fuvarozó vállalkozásokat is, amelyek mesterségesen manipulálják a díjakat, és hosszú távon rombolják a piacot.

Támogatják a külföldi honosságú tranzitforgalom autópályákra terelését és korlátozását a hatályos jogszabályoknak megfelelően, ugyanakkor elvárják, hogy ez a magyar fuvarozókat ne érintse hátrányosan. Az állam felelősségének tartják a megfelelő mennyiségű és minőségű parkolóhely kialakítását az általa kezelt utakon. Megítélésük szerint a leállósávokon és kihajtókon pihenő kamionok közlekedésbiztonsági kockázatot jelentenek, amelyet nem bírságolással, hanem infrastruktúra-fejlesztéssel kell kezelni.

Végezetül kezdeményezik egy kkv-érdekvédelmi kerekasztal létrehozását, amelyben a gazdasági élet szereplői – fuvarozók, mezőgazdasági termelők, állattenyésztők, ipari és építőipari vállalkozások – saját és közös érdekeiket szem előtt tartva segítik egymás, valamint a gazdasági döntéshozók munkáját. Álláspontjuk szerint az érdekképviseleti rendszert átfogóan meg kell reformálni, mert jelenlegi formájában nem a vállalkozások valódi érdekeit szolgálja.

Nos, „röviden” ezek voltak az okok, amiért utcára vonultak. Lesz folytatás, ebben biztosak lehetünk.

