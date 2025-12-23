Anyaország :: 2025. december 23. 12:50 ::

Háborút egyelőre nem nyertünk, de csatát igen! - írta a kamionos felvonulás szervezője

„Elnézést kérek mindenkitől, akinek a tegnapi megmozdulásunkkal borsot törtünk az orra alá és megnehezítettük a tegnapi napját! Nem volt szándékos!” – írja keddi bejegyzésében Orosz Tibor, a hétfői kamionos tüntetés egyik szervezője. Orosz Tibor megköszönte mindenkinek, aki részt vett a megmozduláson, szerinte sikerült bizonyítani, hogy ki tudnak állni önmagukért és minden magyar emberért.

„Háborút egyenlőre nem nyertünk de csatát igen! Elindult a kommunikáció a fuvarozók és a Minisztérium között, ez hatalmas előrelépés! Ígéretet kaptunk arra, hogy ez a kommunikációs csatorna részükről fennmarad, és hajlandóak velünk tárgyalósztalhoz ülni, és kompromisszumra jutni!” – írta Orosz. Ezzel arra utalt, hogy a rendezvény másik szervezője, Sinka István, másokkal együtt elvitte a kamionosok 12 követelését az Építési és Közlekedési Minisztériumba, ahol elmondásuk szerint fogadta őket Lázár János kabinetfőnöke és a helyettes államtitkár is, és jelezték, hogy nyitottak a párbeszédre. Orosz elmondása szerint az ÉKM azt is megígérte, hogy a benyújtott követelésekre rövid időn belül közleményben is reagálni fognak.

„Elmondtuk tegnap a közlekedési minisztériumban, hogy ha rövid időn belül nem történik érdemi változás, akkor januárban tartunk egy ennél nagyobb osztályfőnöki értekezletet. Bízunk abban, hogy tegnap odaért a hang, és erre nem lesz szükség” – mondta a kedden közzétett videóban.

A hétfőn tett ígéret után valamivel Lázár egyébként közzétett egy bejegyzést, amiben azt írta, tárgyalnak bárkivel, de nem engednek azoknak az embereknek a nyugalmából és biztonságából, akik hosszú évek óta szenvednek a teherforgalom miatt. „Egy dolog biztos: a legrövidebb és a legolcsóbb út csakis a fuvarozóknak jó, az utak mentén élőknek maga a pokol” – írta Lázár.

Orosz keddi bejegyzésében erre a bejegyzésre nem reagál, ezért telefonon is megkereste a Telex. Azt mondta nekik, olvasta Lázár bejegyzését, de neki az a lényeg, hogy hétfőn ígéretet kaptak a minisztériumtól, amit hatalmas előrelépésként értékelt. „Próbálják hergelni a magyar embereket, de a tegnapi demonstráció is bebizonyította, hogy ez nem sikeres” – mondta Orosz Tibor.