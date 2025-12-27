Anyaország :: 2025. december 27. 11:57 ::

Hadházy "GDPR-sértése" miatt szomorkodik a Mészáros Csoport

Súlyosan sérti a GDPR alapelveit Hadházy Ákos országgyűlési képviselő karácsony másnapján közzétett bejegyzése - közölte az MTI-vel szombaton a Mészáros Csoport.

Közleményükben kiemelték: Hadházy Ákos a listán nyilvánosságra hozott neveket és szakmai elismerésük tényét - azok valóságtartalma esetén - az érintettek hozzájárulása nélkül, azok akarata ellenére használta fel politikai hergelésre.

A Mészáros Csoport álláspontja szerint a személyes adatok, a név, a beosztás és a kitüntetés tényének ilyen típusú átvétele és negatív narratívába illesztése nem tartozik a jogszerű tájékoztatás körébe, és sérti az érintettek információs önrendelkezési jogát.

"A kitüntetések ténye és a díjazottak neve szakmai információ, amelynek zárt körben történő nyilvánosságra hozatala egy szakmai esemény keretei között történt. Az, hogy egy politikai szereplő ezen adatokat pontatlan módon kiemeli eredeti környezetükből, és azokat - a tisztességes adatkezelés elvét tiporva - egy gyűlöletkeltésre alkalmas 'listázás' részeként publikálja, jogellenes adatkezelési műveletnek minősül" - írták.

Hangsúlyozták: a GDPR mellett a polgári törvénykönyv is védi a munkatársakat, hogy nevüket és szakmai eredményeiket politikai csatározások eszközévé tegyék. "Ez az eljárás nemcsak jogilag aggályos, hanem az emberi méltóságot is sérti, hiszen Hadházy Ákos a kollégák személyes adatait kizárólag a hergelés és a lejáratás eszközeként használja fel" - közölték.

"A megjelent névsort nem kívánjuk kommentálni, azonban figyelmeztetjük a Tisztelt Orgánumot, hogy annak közlése álláspontunk szerint tartalmazza a Btk. 219. szakaszában írt személyes adattal visszaélés valamennyi tényállási elemét, ez által bűncselekményt valósít meg" - hangsúlyozta közleményében a Mészáros Csoport.