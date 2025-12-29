Anyaország :: 2025. december 29. 14:44 ::

TEK-es lophatott értékes könyveket a Sándor-palotából

A 24.hu értesülései szerint értékes kódexet vitt haza a köztársasági elnök védelmére kirendelt egység egyik tagja a Sándor-palotából, amelynek biztosítása a Terrorelhárítási Központ feladata. A lap úgy tudja, hogy a TEK munkatársa a köztársasági elnöki hivatalból eltulajdonított könyvritkaságot megpróbálta értékesíteni.

Megkeresték a TEK sajtóosztályát, ahol az értesülést nem cáfolták, de csak annyit közöltek, hogy az ügyben a válaszadás nem a TEK feladata. Hasonló válaszlevél érkezett az Országos Rendőr-főkapitányságtól. Érdeklődtek az államfői hivatal sajtóirodájánál is, hogy milyen könyvek tűntek el, ám ők azt írták, hogy nincs tudomásuk ilyen esetről.

A Központi Nyomozó Főügyészség ugyanakkor arról tájékoztatta a lapot, hogy folyamatban van a nyomozás az ügyben. A Fővárosi Nyomozó Ügyészség nem is egy, hanem több nagy értékű könyv eltulajdonítása miatt vizsgálódik.

A KNYF levelében azt is jelezte, hogy a megkeresésben szereplő információk nem mindenben voltak pontosak, ám a vizsgálat érdekében további részleteket nem közöltek.