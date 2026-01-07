Anyaország, Gazdaság :: 2026. január 7. 08:48 ::

KSH: az ipari termelői árak novemberben 2,7%-kal elmaradtak az egy évvel korábbitól, és 0,3 százalékkal az előző havi áraktól

2025 novemberében az ipari termelői árak átlagosan 2,7 százalékkal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés árai 1,8, az exportértékesítéséi 3,1 százalékkal visszaestek az előző év novemberéhez képest - jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,3 százalékkal emelkedtek, az exportértékesítési árak 0,5 százalékkal mérséklődtek, így az ipari termelői árak összességében 0,3 százalékkal alacsonyabbak voltak.

2025 novemberében a 62,7 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 1,1, míg a 35,4 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 2,8 százalékos visszaesés volt tapasztalható a 2024. novemberihez képest. Az élelmiszeripar értékesítési árai 4,1 százalékkal növekedtek.

(MTI)