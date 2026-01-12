Anyaország, Gazdaság :: 2026. január 12. 14:15 ::

KSH: novemberben az előző év azonos időszakához mérten 5,4, az előző hónaphoz képest 2 százalékkal esett vissza az ipari termelés

2025 novemberében az ipari termelés volumene 5,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal - jelentette hétfőn első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,0 százalékkal kisebb volt a 2025. októberinél.

A feldolgozóipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva - jegyezte meg a KSH.

A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, illetve az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása bővült, ugyanakkor a járműgyártásban, valamint a villamos berendezés gyártásában visszaesés következett be.

Az ipari termelés az év első tizenegy hónapjában 3,5 százalékkal kisebb volt, mint 2024 azonos időszakában.

Az ipari termelés novemberi részletes adatait január 15-én csütörtökön közli második becslése alapján a KSH.

(MTI)