Anyaország, Politikusbűnözés :: 2026. január 19. 10:58 ::

Több mint 40 millió forint állami pénzt kapott a fideszes Radics Béla sehol sem elérhető alapítványa

A Fidesz egyik fővárosi képviselőjelöltjének alapítványa több tízmillió forintot kapott az elmúlt években – részben állami forrásból. Az alapítvány vezetője az a Radics Béla, aki jelenleg a fővárosi képviselőtestület tagja, ám az áprilisi választáson a Budapest 6-os számú egyéni választókerületben a parlamenti mandátumért indul a kormánypárt színeiben. A körzet Zuglót, Erzsébetvárost és Pestújhelyet foglalja magában.



Fotó: Fb

Radics vagyonnyilatkozata szerint egy nyomdaipari céget vezet, az RTL Híradó kutatása alapján azonban egy alapítványa is van.

A Tradíciókért Alapítvány hivatalosan egy belvárosi címen van bejelentve, ám ott valójában egy székhelyszolgáltató cég működik. Az RTL Híradó szerint a lakásba több mint 5000 céget regisztráltak.

Az alapítvány azonban nemcsak a bejelentett működési helyén, hanem a honlapján sem érhető el. Az oldalon annyi olvasható, hogy az karbantartás miatt átmenetileg nem működik. Az internetes archívum szerint a „karbantartás” évek óta tart, már 2024-ben is a látogatók türelmét kérték.

Az RTL birtokába jutott dokumentumok szerint a szervezet számára azonban nem jelentett gondot az elérhetetlenség, így is jelentős pályázati forráshoz jutott:

az Erasmus+ programban hazai forrásából 24,4 millió forintot,

a Bethlen Gábor Alapkezelőtől 13,8 milliót,

a Miniszterelnöki Kabinetirodától 3 milliót,

a kultúrától és innovációért felelős minisztertől pedig 1,7 milliót kapott.

Az elmúlt három évben így összesen majd 43 millió forintra rúgott Radics szervezetének költségvetési támogatása.

A Híradó kereste a képviselőjelöltet, de válaszokat nem kapott.

(24)