A Fidesz egyik fővárosi képviselőjelöltjének alapítványa több tízmillió forintot kapott az elmúlt években – részben állami forrásból. Az alapítvány vezetője az a Radics Béla, aki jelenleg a fővárosi képviselőtestület tagja, ám az áprilisi választáson a Budapest 6-os számú egyéni választókerületben a parlamenti mandátumért indul a kormánypárt színeiben. A körzet Zuglót, Erzsébetvárost és Pestújhelyet foglalja magában.
Radics vagyonnyilatkozata szerint egy nyomdaipari céget vezet, az RTL Híradó kutatása alapján azonban egy alapítványa is van.
A Tradíciókért Alapítvány hivatalosan egy belvárosi címen van bejelentve, ám ott valójában egy székhelyszolgáltató cég működik. Az RTL Híradó szerint a lakásba több mint 5000 céget regisztráltak.
Az alapítvány azonban nemcsak a bejelentett működési helyén, hanem a honlapján sem érhető el. Az oldalon annyi olvasható, hogy az karbantartás miatt átmenetileg nem működik. Az internetes archívum szerint a „karbantartás” évek óta tart, már 2024-ben is a látogatók türelmét kérték.
Az RTL birtokába jutott dokumentumok szerint a szervezet számára azonban nem jelentett gondot az elérhetetlenség, így is jelentős pályázati forráshoz jutott:
- az Erasmus+ programban hazai forrásából 24,4 millió forintot,
- a Bethlen Gábor Alapkezelőtől 13,8 milliót,
- a Miniszterelnöki Kabinetirodától 3 milliót,
- a kultúrától és innovációért felelős minisztertől pedig 1,7 milliót kapott.
Az elmúlt három évben így összesen majd 43 millió forintra rúgott Radics szervezetének költségvetési támogatása.
A Híradó kereste a képviselőjelöltet, de válaszokat nem kapott.
