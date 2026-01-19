Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. január 19. 13:29 ::

"Az LMBTQ-lobbi digitális térben való hódítása a mentális abúzus kategóriába sorolható"

A Fekete István Szabadegyetem őszi-téli szemeszterének utolsó előadását dr. Hal Melinda klinikai szakpszichológus, közgazdász tartotta Mentális védőpajzs és stabilitás a modern korban címmel, melynek összefoglalóját alább olvashatják.



Fotók: Bogoly Zoltán

A doktornő szerint a Covid egyértelműen vízválasztó. Nem mindent a pandémia okozott, de mindenki számára krízishelyzet volt. A fiatalok elfelejtettek kommunikálni egymással, a párok össze voltak zárva állandó jelleggel. Nem volt mentálhigiénés gondozás sem előtte, sem utána – emlékeztet Hal Melinda.

A Z-generáció közül sokan ki vannak égve, állandó stresszhelyzetben, „készültségben” vannak. Még az általános iskola 5-6. osztályában is vannak kiégett gyerekek, sőt, depressziós óvodások is léteznek. Ez a jelenség korábban ismeretlen volt – mondta az előadó.

Lecsökkentek a koncentrációs képességek, sokan „azonnali kielégülést” keresnek, nem tudnak várni. Sokan pornófüggők is, amely szintén azonnali kielégülést biztosít. Ez a gyermekekre és a felnőttekre egyaránt igaz.

A személyiség legbelső magjáig jutottak azok az ingerek, amelyek lebontották a külső vázat. A legbelső mag (szelfmag) felel az identitásért, a személyiség struktúra fejlődéséért. Ezt igyekeznek támadni, tönkretenni.

A szellemi-társadalmi pusztítás nyomán még soha nem született ilyen kevés gyermek, mint most – jegyzi meg Hal Melinda.

Az értéksemlegesség tudománytalan, az értékek között van hierarchia. A kiutat egy értékrend fogja megadni. Az értékeket nekünk kell megadni a gyermekeinknek, sok olyan dolgot erőltet ma a lobbi, amely személyiségzavarokat okozhat a kisgyermekeknek. Az LMBTQ-lobbi nyomulása, digitális térben való hódítása a mentális abúzus kategóriába sorolható – mondta a szakpszichológus.

Veszélyes tud lenni a virtuális valóság is, epilepsziás rohamokat okozhat. Sok durva tartalom ömlik a gyermekekre a filmeken és a videójátékokon keresztül is – mondta az előadó.

A túlzott digitális hatás, a mentális és kulturális abúzus ellen védőpajzsot kell létrehozni. Testi és lelki értelemben is szükség van erre a védőpajzsra – zárta gondolatait dr. Hal Melinda.

A tanulságos és informatív előadást követően a Fekete István Szabadegyetem soron következő alkalma rendhagyó módon február 11-én, szerdán lesz a budavári kitörésre emlékezvén. Az előadás pedig ezúttal nem 18 órakor, hanem 19 órakor kezdődik majd.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info