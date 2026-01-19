Anyaország :: 2026. január 19. 15:42 ::

A Mol és a Gazpromnyefty megállapodott a Szerbiai Kőolajipari Vállalatban lévő orosz tulajdonrész eladásáról

Megállapodás született a Mol magyar olajipari vállalat és az orosz Gazpromnyefty között a Szerbiai Kőolajipari Vállalatban (NIS) lévő, többségi orosz tulajdonrész megvásárlásáról, az adásvételi szerződés feltételeit az amerikai vezetés felé is továbbítják - közölte Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter hétfőn. /Bővített hír./

Hozzátette: Szerbiának sikerült javítania a saját helyzetén, és a jövőben képes lesz 5 százalékkal megnövelni a részesedését a NIS-ben. A tárcavezető közölte, így a szerb állam részesedése meghaladja majd az egyharmadot, ami szélesebb körű döntési jogokat biztosít majd, így megóvhatók lesznek a szerb állampolgárok érdekei.

Az Egyesült Arab Emírségekből származó lehetséges partnerekről szólva Dubravka Djedovic Handanovic kiemelte, hogy a várakozások szerint ők is részesei lesznek az adásvételi szerződésnek, a megbeszélések lezárásának március 24. a határideje.

A szerb miniszter fontosnak nevezte, hogy a Mol elkötelezte magát amellett, hogy nem záratja be a pancsovai kőolaj-finomítót, és megtartja a termelési szintet, szükség esetén pedig növeli is.

Az amerikai pénzügyminisztérium Idegen Vagyont Ellenőrző Hivatala (OFAC) októberben sújtotta szankcióval a NIS-t az orosz energiaszektor ellen elrendelt büntetőintézkedések keretében. A szankciók következtében leállt az Adria-kőolajvezetéken (JANAF), Horvátországon át történő nyersolajszállítás, és a pancsovai üzemben - az ország egyetlen kőolaj-finomítójában - leállt a termelés. December 31-én azonban az OFAC különleges licencet adott ki a vállalat számára. Ennek értelmében indították újra a kőolaj-finomítói feldolgozást, a nyersolaj importját, valamint egyes pénzügyi tranzakciókat. Emellett az Egyesült Államok hozzájárult ahhoz, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat 2026. március 24-ig tárgyaljon a kőolaj-finomítója orosz tulajdonban lévő vagyonrészének értékesítéséről. A kőolajszállítás január 13-án indult meg mintegy száz nap kihagyás után a JANAF-on keresztül, és az első héten 85 ezer tonna, a következő héten pedig további 35-45 ezer tonna nyersolaj érkezésére számítanak.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya jelenleg 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

(MTI)