Huszonháromezer tárgyat felejtettek az utasok a MÁV-csoport járművein tavaly

Közel 23 ezer tárgyat hagytak el az utasok a MÁV-csoport járművein 2025-ben, amelyek több mint felét sikerült visszajuttatni tulajdonosaiknak - tudatta a MÁV-csoport a honlapján.

Tavaly a vonatokon mintegy 16 ezer elhagyott tárgyat regisztráltak, amelyek közül 8900-at sikerült visszaadni gazdájának. Az autóbuszokon 6830 tárgyat felejtettek az utasok, ebből 3776 került vissza a tulajdonoshoz.

A vasúti talált tárgyak túlnyomó többsége, közel 4700 Budapesten került a MÁV-csoport munkatársaihoz, Pest vármegyében 1348-at, Csongrád-Csanád vármegyében 1047-et felejtettek a szerelvényeken. A legkevesebbet Nógrád és Vas vármegye vasútállomásain adták le.

A leadott tárgyak között a szórakoztató elektronikai eszközök, főként mobiltelefonok vannak többségben. Ezt követik a személyes értékeket tartalmazó pénztárcák, irattartók és bankkártyák, de a nagyobb csomagok - hátizsákok, táskák és tornazsákok - is gyakran maradnak gazdátlanul. A kisebb, mindennapi használati tárgyak közül a kulcscsomók és a szemüvegek fordulnak elő a legnagyobb számban a talált tárgyak között. De hagyták már a járműveken inzulint, mankót és járóbotot, amerikaifutball-felszerelést, vívókardot és pókerkészletet, illetve élőlényt, egy tacskót is.

Az utasok elveszett tárgyaikat elsősorban a MÁV-csoport ügyfélszolgálati csatornáin keresztül a MÁVDIREKT éjjel-nappal hívható telefonszámán (a +36 1 3 49 49 49, a Telekom hálózatából +36 30 499 4999, a Yettel hálózatából +36 20 499 4999, a One hálózatából + 36 70 499 4999) kereshetik - áll a közleményben.

