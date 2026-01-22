Anyaország, Publicisztika :: 2026. január 22. 11:57 ::

A magyar kultúrát ünnepeljük, de miből élnek, akik őrzik mindazt?

Január 22-én, a magyar kultúra napján rendszerint ünnepi beszédek hangzanak el. Szó esik a nemzeti örökségről, Kölcsey Ferenc örökségéről, a magyar nyelvről és szellemi alkotásokról. Szép és fontos szavak ezek. Csakhogy idén a kultúra ünnepe nemcsak az emlékezésről szól, hanem a valóságról is, arról, hogy milyen körülmények között élnek és dolgoznak mindazok, akik ezt az örökséget nap mint nap életben tartják.



Egy korábbi megmozdulás (fotó: hvg)

Nem véletlen, hogy éppen ezen a napon szervez tüntetést a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ). A szimbolika világos: miközben a magyar kultúrát zászlóra tűzi a kormány, a kulturális dolgozók évek óta a létbizonytalanság peremén egyensúlyoznak.

Múzeumokban, könyvtárakban, levéltárakban, közgyűjteményekben dolgozó szakemberek (gyakran több évtizedes tapasztalattal, tudományos fokozattal) keresnek mélyen az átlagbér alatt. Bruttó 460 ezer forint ma már nem megbecsülés, hanem megalázó üzenet, „ennyit érsz számunkra.”

A kormány rendre munkalapú, családbarát társadalomról beszél. De mit jelent ez azok számára, akik szintén dolgoznak, családot nevelnek, adót fizetnek, mégis folyamatosan azt hallják, „most nincs pénz”?

A mai tüntetés sem előzmény nélküli. Másfél évtizede tartó, eredménytelen egyeztetések előzték meg. Újabb és újabb miniszterek, államtitkárok, ígéretek, mindez valódi előrelépés nélkül. Tizenöt év kérés, érvelés, szakmai bizonyítás után maradt nem nagyon maradt más számunkra, mint a lehetőleg minél nagyobb nyilvánosság...

Amint írtam, szimbolikus a tüntetés napja, a tervezett útvonal is az. Az Iparművészeti Múzeumtól a Szabó Ervin Könyvtáron (amit már régen át kellett volna nevezni, tekintve, hogy névadója egy bolsevik felforgató) át a Nemzeti Múzeumig.

Szóval lehet ünnepelni a magyar kultúrát koszorúkkal és beszédekkel, de ha közben hagyjuk elszegényedni azokat, akik hordozzák, az ünnep üres díszletté válik, mint oly' sok minden más a NER-ben...

Január 22-én tehát nemcsak emlékezünk, vannak, akik kérdeznek is, nem kevesebbet, mint hogy: mennyit ér ma Magyarországon a kultúra, és mennyit ér az az ember, aki mögötte áll?

Lantos János – Kuruc.info