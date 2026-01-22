Anyaország, Extra :: 2026. január 22. 12:44 ::

Különös cigány hobbi: rendőrnek és ellenőrnek adta ki magát egy nyíradonyi, kedvtelésből igazoltatott

Személyes adattal visszaélés miatt gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség azt a nyíradonyi 18 éves "fiút", aki magát rendőrnek vagy jegyellenőrnek kiadva, kedvtelésből igazoltatta az embereket - tájékoztatta a hajdú-bihari rendőr-főkapitányság sajtószolgálata csütörtökön az MTI-t.

Közleményükben azt írták, "a nyíradonyi fiú korát meghazudtoló magabiztossággal és szenvtelen higgadtsággal lépett oda vadidegen emberekhez". Jegyellenőröst játszott tömegközlekedési eszközökön, rendre elkérte az utasoktól a bérleteiket, szemrevételezte azokat, majd továbbment.

Többször kiadta magát rendőrnek is, olyankor leginkább járókelőket igazoltatott. Azért, hogy szerepe minél hitelesebb legyen, gondosan figyelt arra, hogy a bemutatkozásnál jelvényszámot is mondjon - ismertették, megjegyezve, hogy "a fiatalember sokáig nem szórakoztathatta magát a saját rendezésű színdarabjaival".

Szerdán egy kollégiumba is bement rendőrként, mondván, két diákot köröznek. Az ott dolgozók első kérése az volt, hogy szolgálati igazolvánnyal igazolja magát, mire elfutott a helyszínről. A kollégium dolgozói azonnal bejelentést tettek a rendőrségen, nem sokkal később egy valódi jegyellenőr is telefonált, hogy egy botcsinálta ellenőrt fogtak az egyik buszon.

A 18 éves "fiú" kollégiumi próbálkozása után még bérleteket is akart ellenőrizni, pechére egy igazi jegyvizsgáló is a járaton volt - írta a rendőrség. Hozzátették: a "fiút" rendőrök előállították, személyes adattal visszaélés miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A közleményben a rendőrség felhívja a lakosság figyelmét, hogy minden esetben legyenek körültekintők, ha valaki hivatalos személynek adja ki magát. A rendőrök és más hatósági személyek szolgálati igazolvánnyal rendelkeznek, amelyet kötelesek bemutatni. Gyanúra adhat okot, ha az érintett siettet, fenyeget, vagy pénzt, illetve személyes adatokat kér. (Kifelejtették azt, hogy ha egy papucsos cigánykölyök az illető - a szerk.) Kétség esetén javasoljuk, hogy ne működjenek együtt, és haladéktalanul értesítsék a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon - áll a közleményben.