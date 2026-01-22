Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. január 22. 13:48 ::

"Felrúglak a g*cibe!" - ordítozta a lakást élettársa családjára rágyújtó erőforrás a tárgyalásán

Meglehetősen cigányosan indult "B." Richárd tárgyalása a Budapest Környéki Törvényszéken, az erőforrást ugyanis két büntetés-végrehajtási őr kísérte be, de már az ajtóban magából kikelve üvöltözött, mert nem tetszett neki, hogy az előkészítő ülésen a sajtó is megjelent. „Zavarja ki őket! Nem megyek be, ameddig bent vannak a kamerák! Felrúglak a g*cibe!” – ilyen és ehhez hasonló mondatokkal illette a tárgyalóteremben várakozó sajtó képviselőit.

Hiába próbálták az őrök többször is rendre inteni, ahogy az eljáró bírónő és a saját védője is igyekezte csitítani a kedélyeket, mire "B." közölte, hogy kirúgja az ügyvédjét, és saját magát fogja képviselni a büntetőeljárásban.

– Hagyjuk a tárgyalást is, vigyenek vissza a bv.-be! – csattant fel, majd amikor közölték vele, hogy ha lemond a tárgyaláshoz való jogáról, akkor még ma akár 19 évnyi fegyházbüntetést kaphat – ahogy azt az ügyészség indítványozta az ügyében –, ettől a ténytől még jobban kikelt magából. Azt hozta fel, hogy a testvérei eljöttek a bíróságra, de a tárgyalásra nem jöttek be, mert megkérte őket, hogy ne okozzanak nagyobb gondot.

Fél órán át fejtegette a problémáját, majd végül kezdetét vehette az ülés, ahol az ügyész részletesen mondta el, miként gyújtotta fel az élettársa otthonát. Az ismertetés után ismételten szeretett volna megszabadulni a védőjétől, de a bírónő elutasította, hogy a kirendelt ügyvédet eltávolítsa az eljárásból. Az ülés végül azzal ért véget, hogy a bírónő nem akarta kellemetlen helyzetbe hozni az ügyvédet, így új védő kirendelését rendelte el. A következő ülésen derülhet majd ki, hogy beismeri-e a bűnösségét vagy sem.

Féltékeny volt, ezért gyújtogatott

A vádirat szerint a pilisvörösvári férfi 2020-ban ismerkedett meg az élettársával, akinek társasházi lakásába költözött. A pár gyakran veszekedett a férfi féltékenysége miatt, mert a vádlott azt hitte, hogy az asszony megcsalja őt a lakás másik szobájában lakó férjével, akivel már több éve nem voltak együtt. A vádlott gyakran keveredett vitába a férfival, illetve annak gyermekeivel is, akik közül az egyik szintén a lakásban élt.

Az elkövető 2024. augusztus 21-én hajnalban tért haza, amikor mindenki aludt. A férfi tudta, hogy a lakásban tartózkodik a nő másik fia és annak családja, köztük négy kiskorú gyermek – a legfiatalabb alig múlt 2 éves. A féltékenysége nem hagyta nyugodni, és kérdőre vonta az alvó nőt, hogy távolléte alatt együtt volt-e a férjével. Ezt követően magához vett egy benzineskannát, az ágyban fekvő nőt lelocsolta, majd a benzint a szobában szétlocsolta. Meggyújtotta a folyadékot, majd gyorsan távozott a lakásból, és az útról figyelte a lángokat. A tűz hamar átterjedt a másik szobára és a közlekedőre, valamint a négylakásos társasház tetőszerkezetére.

A lakóknak sikerült élve kimenekülni, azonban több háziállat elpusztult a tűzben. A lakóknak összesen több mint negyvenmillió forint káruk keletkezett. Az ügy sértettjei nem jelentek meg a csütörtöki ülésen.

A Pest Vármegyei Főügyészség a cigányt különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére, több ember életét veszélyeztetve, tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével, továbbá többrendbeli rongálás és állatkínzás bűntettével vádolja. A főügyészség a vádlottal szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható.

(Index nyomán)