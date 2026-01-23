Anyaország :: 2026. január 23. 20:41 ::

A kis frakcióméret ellenére a Mi Hazánk képviselői a legaktívabbak az Országgyűlésben

A politikai pártok munkája a közéleti tevékenységeken túl az Országgyűlésben is folytatódik, ahol viták és felszólalások keretében ütköztethetik álláspontjaikat egymással a képviselők. Azonban a parlamentben helyet foglaló politikusok nem éppen egyformán veszik ki részüket a munkának ebből a részéből. A Magyar Jelen rávilágított, hogy a Mi Hazánk Mozgalom tagjai nemcsak szakmai javaslataikkal érnek el sikereket, de jelenleg a párt képviselői a kis frakcióméret ellenére a legaktívabbak az Országgyűlésben.



Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Mit mondanak a számok?

A Mi Hazánk Mozgalom a 2022-es ciklusban kezdhette meg országgyűlési részvételét – a továbbiakban bemutatott számadatok ettől a ponttól egészen a 2025. december 31-éig tartó időszakra vonatkoznak. Az akkori országgyűlési választáson hat képviselőt sikerült a pártnak bejuttatnia a parlamentbe. Azóta politikusai a felszólalásokkal, indítványokkal is folyamatosan nyomást gyakorolnak a kormányra, napirendre helyezik azokat a témákat, amelyeket más pártok elhallgatnak vagy tagadnak.

Annak ellenére, hogy más politikai formációkhoz képest még viszonylag kis létszámmal van jelen a párt az Országgyűlésben, annál aktívabb:

az egy képviselőre jutó felszólalások száma az összes parlamenti frakció közül a Mi Hazánk esetén a legnagyobb, méghozzá 179. A Fidesz esetében ugyanez a szám pusztán a 40-et üti meg, a Momentum esetén szintén csak 40, de a KDNP is alulmarad, fejenként mindössze 127 felszólalással.

Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke a 199 országgyűlési képviselőből a felszólalások számának tekintetében 6. helyen, az indítványok számát nézve pedig 7. helyen áll, ami annak fényében igencsak figyelemre méltó teljesítmény, hogy a kormánypárt nagyságrendekkel több képviselővel van jelen a parlamentben.

Láttuk, hogy melyik párt képviselői állnak a ranglista élén – most látogassunk el a lista aljára is!

A "futottak még" kategória

Visszatérve a magyarországi parlamenthez, más pártok ismertebb politikusaival a lista alján találkozhatunk a felszólalások számát figyelembe véve. Hadházy Ákos független képviselő, bár aktív a közösségi médiában és a hídlezárásoknál, a parlamentben egyetlen felszólalása volt csak a tárgyalt időszakban. A Momentumból kizárt Cseh Katalin – aki új pártot is alapított Humanisták néven – mindössze két alkalommal emelt szót. A kormánypárt oldaláról a végrehajtó-maffiához köthető Rogán Antal csupán négyszer fűzött hozzá valamit az országgyűlési vitához, de Semjén Zsolt is csak tíz felszólalással "büszkélkedhet". A pereskedésben élen járó Kubatov Gábor pedig úgy tűnik, hogy a beszédben viszont nem jár élen, hiszen ő is mindössze egyszer emelkedett szólásra a parlamentben a ciklus kezdete óta. Rendkívül beszédes az is, hogy a 135 Fidesz–KDNP-képviselőből 51 főnek 15-nél kevesebb felszólalása volt 2022 óta.

"Szinte minden statisztikát megnyertünk"

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke január 17-i évértékelő beszédében szintén hangsúlyozta ezt a kiemelkedő teljesítményt:

Ha megnézzük a parlamenti munkát, hogy az elmúlt négyéves ciklusban hogyan teljesített ez a kis parlamenti frakció hat képviselővel, akkor olyan eredményeket találtam, amikor készültem erre a mai beszédre, amin én magam is meglepődtem. Szinte minden statisztikát megnyertünk.



Fotó: MTI/Kovács Attila

A pártelnök nyomatékosította, hogy "az egy főre eső felszólalások tekintetében a Mi Hazánk Mozgalom az összes parlamenti frakciót – pedig most még a rengeteg közpénzzabáló kamupárttal rengeteg frakció van –, az összes frakciót megverte a Mi Hazánk Mozgalom kis frakciója". Toroczkai ezt követően megköszönte a parlamenti munkát frakciótársainak, majd kifejezte büszkeségét.

Az Európai Parlamentben sem tétlenkednek

A Mi Hazánk vezetője azt is hozzátette, hogy dr. Borvendég Zsuzsanna mindössze másfél év alatt 53-szor emelt szót az Európai Parlamentben egyedüli mi hazánkos EP-képviselőként.



Fotó: Borvendég Zsuzsanna Facebook-oldala

Toroczkai László arra is rávilágított, hogy ezzel az összes magyar nemzetiségű és állampolgárságú európai parlamenti képviselőt felülmúlta. Viszonyításképpen említette Deutsch Tamást, a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetőjét, valamint Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét – akik, bár a politikában ismert neveknek számítanak, felszólalásaik száma meg sem közelítik Borvendég Zsuzsannáét.