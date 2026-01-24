A Tisza belső mérései szerint is jelentős hátránya van kaposvári jelöltjüknek a kormánypárti indulóval szemben, s ha most vasárnap lenne a választás, kemény zakót kapna dr. Lőrincz Viktória – derül ki egy blog beszámolójából.
Van egy mondás, hogy a hasonló a hasonlókat vonzza. Nos, ez Magyar Péter pártjának jelöltjei esetében nagyon sok helyen megállja a helyét, hiszen rengeteg karrierista, arrogáns ember tűnt fel a Tisza táján, akik gyakorlatilag mindent elértek a NER-ben, a politikai pozíciót leszámítva. Bennfentes állások, jól fizető helyek, ház, kocsi, megtakarítások. Dr. Lőrincz Viktória is pénzügyi és jogi végzettséggel rendelkező jogász, ügyvédjelölt. Remek, a rendszert kiszolgáló szakma. Ehhez képest kevesebb mint egyperces bemutatkozó videóját nem sikerült fejből elmondania, azt a pár mondatot is olvasnia kellett. Tette mindezt úgy befeszülve, mintha a görcs húzná. Ami egy ügyvédnek készülő személytől azért kicsit fura, írja a Magyar Jelen.
Még csak nem is a választókerületében él
Hab a tortán, hogy egy igazi "ejtőernyősről" van szó, aki már a bemutatkozójában is hazudik. Abban ugyanis az áll: "Mindig fontos volt számára, hogy tudását felelősen használja, ezért különösen nagy hangsúlyt helyez a közösségi ügyekre és a helyi problémákra. Kaposvárhoz erős lokálpatrióta kötődés fűzi, és elhivatott abban, hogy ezt a térséget segítse."
A Magyar Jelen helyszíni tudósítója a kaposváriaktól megtudta, hogy ez a "lokálpatrióta kötődés" annyira erős a jogász hölgyben, hogy még csak nem is az adott választókerületben él, hanem Kadarkúton, ahol ráadásul önkormányzati képviselő is. Igaz, ott se nagyon ismerik, hiszen a 21 képviselő-testületi ülésből 11-et kihagyott. Nem ért rá "képviselni a választóit".
Nagy szerencséje tehát a fideszes riválisnak, hogy ilyen kihívót sikerült találni, hiszen így nem kell törnie magát a kampányban. Igaz, eddig se feszült meg a munkában, legalábbis előterjesztések és felszólalások tekintetében semmiképp.
A kerületben ráadásul komoly fejfájást okoz a Tisza Pártnak a Mi Hazánk jelöltje. Erdélyi Ákos ugyanis nem csak életvitelszerűen él a városban, de lelkes és lendületes, és a képviselői munkáját is ellátja. A tiszás papíron ez szerepel a neve mellett: "Vele valamit kezdjetek!"