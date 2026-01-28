Anyaország :: 2026. január 28. 20:25 ::

Változás a bankautomatáknál - így vehetünk fel pénzt februártól

Néhány nap múlva fontos, és a hazai pénzforgalom szempontjából jelentős változás lép életbe: február elsejétől az eddigi 150 ezerről 300 ezer forintra nő az az összeg, amelyet a lakossági ügyfelek díjmentesen felvehetnek a bankszámlájukról bankjegykiadó automatán keresztül – idézi a BiztosDöntés.hu cikkét az atv.

A felső limiten kívül a szabályozás főbb pontjai változatlanok: így továbbra is személyenként egy bankszámlára vonatkozik a lehetőség, akinek tehát több számlája van, annak nyilatkoznia kell, hogy melyikről kíván költségmentesen készpénzhez jutni.

Ez devizaszámla is lehet, ám a készpénzfelvétel csak akkor díjmentes, ha forintban történik a kifizetés. Azért, hogy teljes mértékben ki lehessen használni a jogszabály adta lehetőséget, a jogalkotó 300 ezer forintra emelte az ATM-ből egy tranzakcióval felvehető készpénz minimális összegét.

Fontos, hogy a megemelt havi limit mindenkire vonatkozik, aki jelenleg is tud díjmentesen készpénzt felvenni, ez külön adminisztrációt nem igényel. Ugyanakkor, ha valaki másik számláról szeretne díjmentesen készpénzhez jutni, akkor erről nyilatkoznia kell: ha ez az adott hónap 20. napjáig megtörténik, akkor a következő hónap 1. napjától érvénybe lép a havi két ingyenes készpénzfelvétel az új számlán.

Az alapszámláknál viszont egyelőre marad a 150 ezer forintos felső határ, ugyanis az ennek feltételeit rögzítő kormányrendelet egyelőre nem módosult.

Mikor nem kell új ingyenes készpénzfelvételi nyilatkozat?



Ha már van érvényes nyilatkozatunk, akkor a keret emelkedése miatt ezt nem kell újra megtenni, nem kell új papírt kitölteni. A bankunk 2026. február 1-jétől automatikusan alkalmazza számunkra az új, 300 ezer forintos havi keretet. Ez minden magyarországi bankra egységesen vonatkozik, mivel törvényi kötelezettségről van szó.

Ha azonban valaki eddig nem élt ezzel a lehetőséggel, akkor be kell adnia az ingyenes készpénzfelvételi nyilatkozatot annál a banknál (ha több pénzintézetnél is van számlánk), amelyikről fel szeretnénk venni ingyenesen a készpénzt.

Mit jelent az ingyenes készpénzfelvételi nyilatkozat?



Az ingyenes készpénzfelvétel 2014 óta törvényi jog. Lényege, hogy minden magánszemély havonta kétszer, 2026. február 1-től összesen maximum 300 ezer forint értékben díjmentesen vehet fel készpénzt bármely magyarországi, forint töltésű bankautomatából.

Az ingyenes készpénzfelvételi lehetőség nem jár automatikusan. A keret emelkedése előtt is nyilatkozni kellett róla, és ez továbbra is előírás. (Aki ezt megtette, már nem szükséges lépnie.)

A nyilatkozat azért szükséges, mert a jogalkotó úgy döntött, hogy az ügyfeleknek aktívan jelezniük kell, melyik bankszámláról szeretnék igénybe venni ezt a kedvezményt. Személyenként csak egy bankszámlához lehet kötni, de bármikor válthatunk másikra. A keret havonta megújul, a fel nem használt összeg azonban nem halmozódik, és nem vihető át a következő hónapra.

Ha több banknál is van számlánk, akkor dönteni kell, hogy melyiknél érvényesítjük az ingyenes készpénzfelvételt. Csak egy számlát választhatunk.

Ha később váltunk, és az új bankunknál tesszük meg a nyilatkozatot, a régi automatikusan érvényét veszti. A bankok elektronikusan egyeztetnek, így nem lehet egyszerre két helyen aktív nyilatkozatuk az ügyfeleknek.

(24)