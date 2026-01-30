Anyaország :: 2026. január 30. 10:33 ::

Két bolgár embercsempész megígérte, hogy nyolc évig elkerülik hazánkat

Beismerő vallomást tett, és vállalta, hogy nyolc évig nem lép Magyarország területére az a két bolgár embercsempész, akinek az ügyét ezért nyolc évre felfüggesztették - tájékoztatta a Zala Vármegyei Főügyészség pénteken az MTI-t.

Németh Eszter helyettes szóvivő közleménye szerint egy 49 éves bolgár férfi egy ismeretlen személytől kapott megbízást arra, hogy ezer euró ellenében szállítson 18, az államhatár átlépéséhez jogosító okmányokkal nem rendelkező embert Bulgáriából Nyugat-Európába. A férfi elfogadta a megbízást, és felvette a kapcsolatot 33 éves bolgár társával, akit a részletekbe beavatva megkért arra, váltósofőrként vegyen részt a szállításban.

A két férfi kamionját tavaly novemberben a 7-es főúton, Letenye térségében állította meg a NAV Bevetési Egysége.

A vontatmányban 18 iráni és iraki állampolgárt bújt meg nikecel csomagok között. A raktérben elhelyeztek számukra egy 60 literes műanyag tartályt is, amit illemhelyként használtak az utazás során.

A két bolgár férfit letartóztatták, velük szemben embercsempészés bűntette miatt indult büntetőeljárás. Mivel beismerő vallomást tettek, és vállalták, hogy Magyarország területét elhagyják és oda nyolc évig nem térnek vissza, a Nagykanizsai Járási Ügyészség a velük szemben folytatott eljárást nyolc évre felfüggesztette.

Amennyiben a feltételes ügyészi felfüggesztés tartama eredményesen eltelik, úgy az eljárást megszüntetik - áll a közleményben.