Orbán a kamulázadásokról beszélt, mely témának ő a legnagyobb szakértője

Orbán Viktor a szombati szombathelyi DPK-gyűlésen ismét szólt a fiatalokhoz. Aki fiatalként a Tiszára szavaz, saját jövője ellen szavaz, aki a Fideszre, az saját jövője mellett, ezt kell megbeszélnünk a fiatalokkal – mondta a szülőkre utalva. De hozzátette, hogy vannak olyan fiatalok, akik mindenáron ellenállnak a szüleinek, „dafke” szembemennek. Nekik ezt üzente: „Vegyétek komolyan magatokat, a kamulázadás nem ér semmit (mondjuk, a kamulázadásokban, ha valakinek, neki van tapasztalta – a szerk.), a magyar kormány helyett lázadjatok Brüsszel ellen.” Beszélt arról is, hogy olyan méréseik vannak, melyek szerint Szombathely városában egyéniben és listán is magabiztosan vezetnek. A forgatókönyv az utóbbi hetekben megszokott volt: Orbán Viktor beszélt néhány percet a helyi kötődéséről, majd kérdésekre válaszolt.



Az elcigányosítás és a zsidó reneszánsz biztos velük, és talán buzivonulásból is készül az újabb rekord (fotó: Mohos Márton / 24)

Azt is üzente a résztvevőknek, hogy adják fel, hogy utol akarjuk érni Ausztriát, menjünk eléjük, legalább néhány dologban legyünk jobbak náluk. „Nem jobbak nálunk, csak szerencsésebbek” – fogalmazott, mivel magyarázata szerint tőlük előbb vonultak ki a szovjetek. Orbán Viktort ezúttal nem kísérte el Lázár János, Szijjártó Péter beszélt előtte. Orbán Viktor egy ponton egyes szám első személyben beszélve úgy fogalmazott, hogy az energia-, kereskedelmi és bankcégek azért tiltakoznak ellene, mert meglátásuk szerint „túl sok adót szedek be tőlük”.



Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Ők nagyon sok pénzt adtak ide, de város nem tudott vele élni – válaszolta arra a kérdésre, hogy a Haladás focicsapata mikor lehet újra NB I-es. Egy másik rendszerben kell csinálni, mint eddig, mert addig nem tud felelősen több pénzt adni. Azt is mondta, hogy a futballnak világszinten az a baja, hogy túl sok pénz van benne. „A legnagyobb segítséget a szülők ma a sporttól és az edzőktől kaphatják a nevelésben” – fogalmazott. Szerinte az iskola kevésbé adja ma meg a fő elveket a fiataloknak, mint a sport. És elmondása szerint ők nem a profik, hanem a gyerekek miatt támogatják a sportot.

Újra elmondta, hogy az igazi ellenfelük nem a Tisza, hanem Brüsszel és háborúba vinnék az országot, elvinnék az ország pénzét Ukrajnába. Azt mondta, hogy az Európai Néppártból a bevándorlás miatt léptek ki (miután már nem volt más választásuk, mert szabadultak volna tőlük, de a KDNP révén így is bennmaradt egy csápjuk, és jellemző, hogy az újfidesz is arra vette az irányt – a szerk.), a Tisza pedig nem fog tudni nemet mondani nekik. Azt is mondta, hogy ma a legfontosabb civilizációs kérdésekben, mint amilyen a migráció, a családvédelem, a gender és a háború, a magyar nép és a Fidesz van egy állásponton. A Tisza, akármit is mond, valójában mást képvisel civilizációsan, ezért nem is tudnak, talán nem is akarnak nemet mondani Brüsszelnek – tette hozzá.

Két hét múlva Trumphoz látogat

Az hogy Ukrajnát az oroszok teljes egészében elfoglalják vagy az történik, amire „én nem fogadnék, de az unió ezt játssza”, hogy Ukrajna és az EU közösen legyőzi az oroszokat a fronton és visszaszorítja akár Moszkváig is. Vagy az történik, hogy egy újabb Afganisztán vagy valami hasonló jön létre, erről ma senki biztosat mondani nem tud – jelentette ki. Azt is mondta, hogy két hét múlva újra találkozik Donald Trumppal, Washingtonban, a Béketanács alakuló ülésén. Arról is beszélt, hogy Ukrajna nem ellenfele, hanem ellensége Magyarországnak, mert azt követeli, hogy váljon le az orosz energiáról.

Elégségesnek tartja-e Ukrajnával szemben, hogy a kényszersorozásért felelős személyeket kiutasítják? – érdeklődtek Orbántól.

Zelenszkijt ki kellene tiltani

A miniszterelnök úgy fordította le, hogy Zelenszkij "ukrán" elnököt kellene kitiltani. Hozzátette:

Nem verjük nagydobra, de minden kárpátaljai magyar számíthat a segítségünkre, és minden családot meg is keresünk.

Megismételte, hogy álláspontja szerint Ukrajnát nem szabad beengedni az Európai Unióba.

Ebből két baj lehet: az egyik, hogy belerángatnak minket a háborúba. Ami a folyamatos háborús fenyegetés mellett azt jelentené, hogy később is bármikor bele tudnának keverni minket.

A második pedig, hogy a mezőgazdaságot tennék tönkre, a közép-európai mezőgazdaságot.

Ugyanakkor nem szabad lerúgni őket magunkról. Stratégiai együttműködést kell kialakítani velük – mondta.

Ezután rátért arra, hogy jelenleg 250 ezer forint az átlagos rezsi évente, a lengyeleknél például 800 ezer vagy egymillió.

Tehát az orosz energiáról való leválás ezt jelentené. Magyarországon is 800 ezer és egymillió forint közti rezsire lehet számítani akkor, ha leválasztanak minket az orosz energiahordozókról. Ami olyan, mintha elvennének egy havi fizetést.

Orbán előtt ez volt a háborúellenesnek mondott kampányszeánszon

A béke, a stabilitás és a biztonság mellett álltak ki a felszólalók a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlésén szombaton a szombathelyi Haladás Sportkomplexumban, legalábbis a propaganda értelmezése szerint.

Rákay Philip producer, DPK-nagykövet a legutóbbi gyűlés óta eltelt időszakról felelevenítette, hogy Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán méltatta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt: maradéktalan támogatásáról biztosította, és megjegyezte, hogy "fáradhatatlanul harcol Magyarország nagyszerű népéért".

Mindeközben Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője arról beszélt: az az álma, hogy olyan katonákat lásson Ukrajnában masírozni, akiknek a ruháját európai százló díszíti - tette hozzá, megjegyezve: "normális, egészséges férfi ember nem masírozó katonákról szokott álmodni".

Rákay Philip szólt arról is, hogy miután Orbán Viktor bejelentette, hogy február 14-én megtartja 27. évértékelő beszédét, Magyar Péter "követőüzemmódba kapcsolt", és közölte, hogy egy nappal később ő is évértékelőt fog tartani.

Vámos Zoltán főispán, a Vas Vármegyei Kormányhivatal vezetője, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje Szombathelyen és környékén, arról beszélt, hogy nem szeretne a gyermeke vagy a leendő unokája szemébe nézni azzal a "szótlan fájdalommal", amivel a második világháborút megjárt nagypapája nézett rá még gyermekként.

Kiemelte: nem hagyhatjuk, hogy mások döntsenek a magyarok, "a mi gyerekeink, a mi unokáink" jövőjéről.

Rácz Károly jáki családi gazdálkodó, a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének elnöke videóüzenetében azt hangsúlyozta: nagyon fontos, hogy a fiataloknak kedvet csináljanak a mezőgazdasághoz és az állattenyésztéshez, aminek ma már fontos része az automatizáció és a robotizáció. Fontosnak nevezte azt is, hogy az áprilisi választások után folytatódjon a korszerűsítés. "Nem mondom, hogy minden tökéletes, vannak dolgok, amiken lehet javítani, de ez a kormány fog is javítani; ha figyelembe veszik a gyakorlatban élők véleményét, akkor úgy gondolom, jól tudunk majd tovább haladni" - mondta.

Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje Észak-Vas vármegyében, arról beszélt, hogy a jövő építésének négy fontos pillére van. Az első az, hogy építeni csak békében lehet, ezért továbbra is olyan kormányra van szüksége Magyarországnak, amely nem fél képviselni ezt a világ bármely pontján. A második pillér, hogy a magyarok pénzének a magyarok érdekében kell hasznosulnia, "nem akarjuk, hogy elzálogosítsák a jövőnket". A stabilitást nevezte harmadik pillérnek, míg negyediknek azt, hogy nem szabad "a múlt erőinek visszatérniük".

Erneszt Judit ötgyermekes kőszegi édesanya videójában úgy fogalmazott: nagyon fontos egy család életében a stabilitás, a kiszámíthatóság, amiben a jelenlegi kormány intézkedései segítik a családokat. Példaként említette a 25 év alatti fiatalok szja-mentességét, valamint az édesanyák számára nyújtott adókedvezményeket. "Úgy érzem, hogy az országban meg vagyunk becsülve mint nők, mint édesanyák" - jelentette ki.

V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje Vas vármegye 3-as választókerületében, azt emelte ki, hogy "csak a Fidesz akar és tud ellenállni" annak a hatalmas a nyomásnak, hogy Magyarország is legyen a háború részese.

Hozzátette: kérdés az is, meg tudjuk-e tartani kultúránkat, a magyar életmódunkat, hogy Magyarország magyar ország maradhasson. Ennek a megoldása továbbra is az, hogy gátat kell szabni az illegális migrációnak - fogalmazott.

Hangsúlyozta, hogy a Fidesz tud jó választ adni a hétköznapi létkérdésekre is, mert létrehozta a munkaalapú társadalmat, és a családpolitikájával, az otthontámogatással, a rezsicsökkentéssel, valamint az idősek megbecsülésével jólétet teremtett.

Lovass Tibor, a Helyi Televíziók Országos Egyesületének (HTOE) elnöke videóüzenetében a béke megőrzésének fontosságát hangsúlyozta, amikor úgy fogalmazott napjainkban van olyan média, amelyiknek az a feladata, hogy a háborút népszerűsítse, és van olyan, aminek az a feladata, hogy a békéért dolgozzon. Kijelentette: jelenleg sokkal könnyebb annak, aki a "szítás" oldalán áll.

Kiemelte azt is: becsüljük meg az időseket, akik fontos támaszai a családnak. Kérjük ki a véleményüket, ha még tudjuk, hallgassunk rájuk, döntésünknél pedig gondoljunk gyerekeinkre, unokáinkra, a jövő generációra; a békét és ne a háborút válasszuk - biztatott.

Rákay Philip kérdéseire válaszolva Kecskés László mellkassebész főorvos a bizalom fontosságát emelte ki. Azt mondta, egy országvezetőnek is olyan bizalomra van szüksége, mint amilyennek a beteg és az orvos kapcsolatában lennie kell.

A gyűlés helyszínén üdvözölték Makrai Katalin olimpikon tornászt, Schmitt Pál volt köztársasági elnök feleségét, aki Vasváron született, és Szombathelyen kezdte sportpályafutását.

