Egy férfi gázpisztollyal tört be a nagyteveli polgármesteri hivatalba, majd többször rálőtt Orbán Sándor polgármesterre – írja az InfoPápa nyomán az Index. A lap úgy tudja, hogy a három lövésből kettő eltalálta a településvezetőt, akit mentőhelikopterrel szállítottak a győri kórházba.
Az egyik lövés Orbán Sándor fejét érhette, de állapota nem életveszélyes, a hivatal épületét saját lábán hagyta el. A lap szerint a rendőrség elfogta az elkövetőt, akit a hivatal munkatársai tartottak vissza az egyenruhások érkezéséig.
A helybéliek elmondása alapján az elkövető egy, a faluba néhány éve beköltözött idős férfi lehetett. Az InfoPápának arról számoltak be, hogy a férfi mentális problémákkal küzdhetett.
Frissítés: nem kapott segélyt, azért lövöldözött
Később az is kiderült, hogy az épületben működik a település óvodája, ahonnan a gyerekeket állítólag az ablakon keresztül menekítették ki.
Helyiek arról is beszéltek, hogy a "potenciális" elkövető segélyt kért a polgármestertől, viszont nem kapott, ezért rántott fegyvert.