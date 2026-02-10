Anyaország :: 2026. február 10. 13:20 ::

Gázpisztollyal lőttek rá egy Veszprém vármegyei polgármesterre

Egy férfi gázpisztollyal tört be a nagyteveli polgármesteri hivatalba, majd többször rálőtt Orbán Sándor polgármesterre – írja az InfoPápa nyomán az Index. A lap úgy tudja, hogy a három lövésből kettő eltalálta a településvezetőt, akit mentőhelikopterrel szállítottak a győri kórházba.

Az egyik lövés Orbán Sándor fejét érhette, de állapota nem életveszélyes, a hivatal épületét saját lábán hagyta el. A lap szerint a rendőrség elfogta az elkövetőt, akit a hivatal munkatársai tartottak vissza az egyenruhások érkezéséig.

A helybéliek elmondása alapján az elkövető egy, a faluba néhány éve beköltözött idős férfi lehetett. Az InfoPápának arról számoltak be, hogy a férfi mentális problémákkal küzdhetett.

Frissítés: nem kapott segélyt, azért lövöldözött

Később az is kiderült, hogy az épületben működik a település óvodája, ahonnan a gyerekeket állítólag az ablakon keresztül menekítették ki.

Helyiek arról is beszéltek, hogy a "potenciális" elkövető segélyt kért a polgármestertől, viszont nem kapott, ezért rántott fegyvert.