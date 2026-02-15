Anyaország :: 2026. február 15. 14:22 ::

Toroczkai: Donald Tusk szobájában legfeljebb a bankárkaszt szaga érződhetett

Magyar Péter a napokban tisztelgő látogatást tett azoknál, akik ugyanoda vannak bekötve, mint ő. A különbség csupán annyi, hogy a BlackRock lobbistája, Friedrich Merz és az amerikai demokrata mélyállam bábúja, Donald Tusk (és külügyminisztere, Sikorski) nem játszák el azt a színjátékot, hogy mikroadományokból vannak a működésükhöz szükséges milliárdok – írta Magyar Péter müncheni látogatásáról Toroczkai László az X-oldalán.

Magyar Péter most azzal a Donald Tuskkal akarja a lengyel-magyar történelmi barátságot helyreállítani, akinek a regnálása alatt olyan mértékben nyírbálták meg a lengyel–magyar történelmi kapcsolatokra vonatkozó anyagot, hogy az MTA Magyar–Lengyel Történész Vegyesbizottsága éles hangvételű állásfoglalást adott ki, amelyet 64 elismert történész (32 magyar és 32 lengyel) írt alá – fejtette ki gondolatait a pártelnök.

A teljes bejegyzés alább olvasható: