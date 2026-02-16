Anyaország :: 2026. február 16. 13:06 ::

"Új aranykorról" beszélt Orbán és Rubio

Közös sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor miniszterelnök és Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere hétfőn Budapesten, a Karmelita kolostorban.



Fotó: Fischer Zoltán / MTI

Rubio Pozsonyból érkezett, ahol egy napot töltött a Müncheni Biztonsági Konferencián elmondott beszéde után.

A magyar kormány azt közölte, hogy a tárgyalások az ukrajnai békéről és a magyar-amerikai kapcsolatokról szólnak majd, ehhez képest a sajtótájékoztató előtt Rubio és Szijjártó Péter külügyminiszter egy polgári, nukleáris energiáról szóló megállapodást írt alá.

– Ez a hét is jól kezdődik. Még csak hétfő van, és már túl vagyunk egy szívélyes, komoly és baráti beszélgetésen az amerikai külügyminiszterrel – mondta Orbán, hozzátéve, hogy a látogatásról még akkor állapodtak meg, amikor a magyar delegáció novemberben Washingtonban járt.

Aranykor

A miniszterelnök szerint tavaly óta 17 megállapodás született a két ország között, a magyarok újra vízummentesen utazhatnak Amerikába, és Magyarországot meghívták a Béketanácsba, mindez ez egy új aranykort jelent.

Orbán Viktor kitért arra, hogy megállapodásokat kötöttek a nukleáris energia, az olaj és a gáz területén is, ami lehetővé teszi a kormánynak, hogy olcsó energiát adjon az embereknek. Arról is tárgyaltak, hogy a Mol milyen feltételek mellett tudja megvásárolni a szerbiai NIS olajfinomítóját. A miniszterelnök megerősítette, hogy Donald Trump amerikai elnöknek élő meghívása van Magyarországra.

Marco Rubio most először jár Budapesten, azt mondta, hogy a város gyönyörű, ahogy a Karmelita kolostor is. Szerinte sem túlzás aranykorról beszélni a két ország között.

– A 17 megállapodásra visszautalva: akik arról beszélnek, hogy Magyarország elszigetelt, azok láthatják, hogy nem az – fogalmazott. Hozzátette, hogy nemcsak a két nép közötti egyetértés miatt van új aranykor, hanem a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök közötti remek kapcsolat okán is. Rubio szerint Trump elnök elkötelezett Orbán Viktor sikere mellett, mert az az amerikai sikereket is jelenti.

Segítenek, ha kell

Rubio elmondta, hogy ha Magyarországot bármilyen baj érné, az Egyesült Államok segítene, a pénzügyek területén is.

– Különösen addig, amíg ön a miniszterelnök, az Egyesült Államok érdekelt az önök sikerében – jelentette ki. Rubio elmondta, hogy mindenképp el akart jönni a müncheni beszéde után Magyarországra, hogy megmutassa: ezt a kapcsolatot ápolni kell.

Az MTVA kérdezhetett először, méghozzá arról, mit gondolnak a vezetők Volodimir Zelenszkij folyamatos támadásairól. Erre Orbán Viktor válaszolt, azzal, hogy nem akarja belehúzni Rubiót a magyar belpolitikába. Orbán szerint az ukránok okkal gondolhatják azt, hogy számít, milyen kormánya lesz Magyarországnak a választás után. Szerinte két opció van: a magyarok pártján álló kormány, illetve az Ukrajnával baráti kormány. Arról is beszélt a miniszterelnök, hogy az ukránok finanszírozzák az ellenfeleiket, szerinte ez ismert dolog.

Rubio arról beszélt, nem azért van itt, hogy bárkit sértegessen, ők azt akarják, hogy a háború véget érjen, és ők azok, akik asztalhoz tudják ültetni a két oldalt.

Kína

A CBS News arról kérdezett, miért nem szabja az Egyesült Államok a Magyarországgal való együttműködés feltételeként, hogy a magyar kormány mérsékelje a Kínával való, egyre mélyülő kapcsolatát, valamint arról, hogy Orbán elfogadja-e a választás eredményét, ha veszít. A harmadik kérdés az volt, hogy mennyi időre szól a mentesség az orosz energiára az Egyesült Államoktól.

Rubio szerint sok olyan terület van, ahol egyeznek a nemzetbiztonsági érdekek, és sok olyan is, ahol nem, szerinte ezeknél számít igazán a jó kapcsolat. Ők nem kérnek arra senkit, hogy szigetelje el magát, az Egyesült Államoknak is van kapcsolata Kínával. A felmentésre azt mondta, hogy annak az ideje a miniszterelnök és az elnök kapcsolatától függ.

Orbán a választással kapcsolatban ismét elmondta, hogy nemcsak a leghosszabb ideje hatalomban lévő miniszterelnök, hanem ő volt legtovább ellenzékben is, összesen 16 évig: néha nyer, néha veszít. Szerinte a magyar demokrácia nagyon erős, a kormány is hisz a demokráciában és a versenyben, ahogy az elmúlt 35 évben végig hittek.

A következő kormány is az emberek akaratának megfelelően alakul majd meg, és Magyarország a választás kimenetelétől függetlenül erős ország marad – tette hozzá.

Az Index kérdezhetett harmadiknak, ők az esetleges Trump-látogatásról kérdeztek, valamint arról, hogy lesz-e új, a kettős adóztatásról szóló megállapodás. Rubio a látogatásról nem tudott újat mondani. Ahogy a kettős adóztatásról szóló megállapodásról sem, de szerinte hamarosan lehet, hogy megszületik.

Az utolsó lehetőséget a Reuters kapta, ők Iránról kérdeztek Rubiótól, Orbántól pedig a kínai befektetésekről, pontosabban arról, hogy nem okoz-e problémát a későbbiekben ennyi kínai befektetés. Rubio szerint nem egyszerű megállapodást kötni Iránnal, mert síita klerikálisok vezetik, akik teológiai alapon hoznak döntéseket. Orbán a Kínát illető kérdésre azzal válaszolt, hogy minden nemzetközi kapcsolat alapja, hogy Magyarország a NATO tagja, ami kijelöli a másokkal való együttműködés határait. Biztonsági kérdésekben csak NATO-tagállamokkal működünk együtt, kereskedelmi kérdésekben viszont a NATO-n kívüliekkel is.

– Ha valakinek ez nem tetszik, majd szól, és akkor megbeszéljük – mondta. Orbán szerint a legegyszerűbb, ha az amerikaiaknak egyenesen megmondunk mindent, amit gondolunk. És szerinte amióta Trump az elnök, nincs egy konfliktusos pont sem a kétoldalú viszonyban.

