Napi cigánybűnözés: 91 éves asszonyt raboltak ki Miskolcon

A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt két férfi ellen minősített rablás bűntette és más bűncselekmény miatt. Az elkövetők az utcán járóbottal közlekedő 91 éves asszonyt rabolták ki.

A vádirat szerint a vádlottak 2025. február elején este Miskolcon észrevették az utcán járóbottal lassan közlekedő 91 éves asszonyt, és megbeszélték, hogy elveszik a strandszatyrát.

Követték a sértettet, majd az egyik vádlott mögé lépett, és meghúzta a táskát, így a sértett megtántorodott, de a táska fülét nem engedte el. Erre a vádlott olyan erővel rántotta meg, hogy az asszony a földre zuhant. A férfi társa a cselekményt pár méter távolságból figyeléssel biztosította. A vádlottak a szatyorral elfutottak. A táskában 8000 forint készpénz, valamint bankkártya, személyi okmányok, mobiltelefon és személyes tárgyak voltak.

A sértett a cselekmény következtében sérülést nem szenvedett.

Az ügyészség a büntetett előéletű, letartóztatásban lévő vádlottakkal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott - közölték honlapjukon.