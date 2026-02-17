Anyaország :: 2026. február 17. 15:46 ::

Frissült a radnaimark.hu, egy kérdés jelent meg a fotó fölött

Új szintre lépett a radnaimark.hu körüli botrány: a korábban csak egy sejtelmes, fekete-fehér felvételt és „coming soon” feliratot mutató oldal kedden délután kemény üzenettel frissült, írja az Index.

A szöveg Magyar Péter korábbi kijelentését idézi az asztalon látható, alkohol- és kábítószer-kinézetű anyagokról – majd egyetlen, provokatív kérdéssel kérdőjelezi meg azt:

BIZTOS?

A politikus korábban elismerte, hogy járt a képeken látható lakásban, de tagadta a drogfogyasztást.

