Új szintre lépett a radnaimark.hu körüli botrány: a korábban csak egy sejtelmes, fekete-fehér felvételt és „coming soon” feliratot mutató oldal kedden délután kemény üzenettel frissült, írja az Index.
A szöveg Magyar Péter korábbi kijelentését idézi az asztalon látható, alkohol- és kábítószer-kinézetű anyagokról – majd egyetlen, provokatív kérdéssel kérdőjelezi meg azt:
BIZTOS?
A politikus korábban elismerte, hogy járt a képeken látható lakásban, de tagadta a drogfogyasztást.
Korábban írtuk:
