Magyar Péter testőre a híressé vált éjszakáról: "nem szeretnék erről beszélni"

Tovább gyűrűzik a 2024. augusztus 2-ai budapesti éjszaka ügye, amelyen Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője is részt vett. A politikus korábban saját videójában ismertette a történteket, később azonban egy másik jelenlévő is megszólalt, aki állítása szerint a párt rendezvényétől kezdve egészen egy nagykörúti, bérelhető lakásig a társaság tagja volt.

A Mandiner megpróbálta elérni Schildkraut Rolandot, a pártvezető egyik testőrét, aki csak annyit mondott a lapnak, hogy „nem szeretne erről beszélni”, majd lecsapta a telefont.

Abdoul nem hiszi, hogy csapda volt

Vasárnap megszólalt az egyik résztvevő is. Az arab férfi – aki csak a keresztnevét, Abdoult vállalta – elmondta, hogy jutottak el a belvárosi szórakozóhelyről a bérelhető lakásba, és mit tapasztalt ott.

A szemtanú a Blikknek elmondta, hogy az este egy, a Tisza Párt által szervezett rendezvényen indult, amelyet a Lock nevű szórakozóhelyen tartottak. Elmondása alapján ott látta meg Magyar Pétert, aki egy nő társaságában tartózkodott, és akiről később a sajtóhírekből tudta meg, hogy Vogel Evelin. Állítása szerint ahogy az este előrehaladt, úgy a vendégek száma csökkent, végül négyen maradtak együtt: Magyar Péter, Vogel Evelin, annak barátnője és ő maga. Elmondása szerint akkor vetődött fel az „afterezés” lehetősége.

– Egy átlagos péntek este volt, bulizni készültünk az ismerőseimmel, semmi különöset nem terveztünk azon az estén. Szinte hihetetlen, hogy ez kerekedett ki belőle. Elmentünk a Lock nevű szórakozóhelyre, ahová rendszeresen járni szoktunk, s ott szembesültünk vele, hogy a Tisza Párt buliját tartják. Azonnal megláttam a tánctér közepén Magyar Pétert, ahogy ott táncikált. Nem mondhatnám, hogy jól ismertük egymást, de már összefutottunk korábban többször is. Nem sokkal később odajött a társaságunkhoz köszönni valakinek Péter, aztán ott is maradt beszélgetni – mesélte Abdoul.

– Amikor megláttam Magyar Pétert, már akkor Evelinnel volt, és csókolóztak a tiszás buliban – idézte fel. „Én akkor még nem ismertem Evelint, nem tudtam, hogy kicsoda az a lány, akivel Péter van, csak később, a híradásokból, újságcikkekből ismertem fel. Nem sokkal később már csak négyesben iszogattunk: Magyar Péter, Evelin, egy barátnője és én. Ekkor jött az ötlet Pétertől, hogy menjünk valahová még afterozni, bulizni” – tette hozzá.

„Mindenki benne volt, így kint, az utcán próbáltam taxit keresni, de egyszer csak megállt mellettünk egy nagy, fekete BMW terepjáró, kiszállt belőle egy testőrszerű fickó, és mondta, hogy parancsoljunk, üljünk be” – mondta Abdoul.

– Péter beszállt előre azonnal, ekkor vált számomra világossá, hogy ez az ő embere, valami testőrféle. Ezután valaki, talán Péter bedobta, hogy menjünk el a Piafba, de a lányok azonnal mondták, hogy szerintük az a hely már bezárt régen. De azért odamentünk a Nagymező utcába, és valóban semmi nyoma nem volt már a Piafnak. Éhesek voltunk, így a Nyugati tér környékére mentünk gyrosozni – emlékezett vissza az állítólagos szemtanú.

– Ahogy megérkeztünk, láttuk, hogy nagy buli már ott sincs, épp az utolsó hölgy távozott a helyszínről. Én nem tudtam, hogy mi ez a hely, azt hittem, valakinek az otthona, csak az utóbbi napok cikkei alapján esett le, hogy ez egy bérelhető lakás volt. Ahogy bementünk, Péter ismert ott egy férfit, azzal kezdett el beszélgetni, ő fogadott minket nagy szeretettel. Amikor beléptünk a nappaliba, láttam, hogy nagyon sok pia van, és egy tálcán valami fehér por. Nyilvánvaló volt számomra, hogy mi lehet az, de nem foglalkoztam vele, mert sosem éltem kábítószerrel. Akkor is kifejezetten zavart, hogy ott van velem egy légtérben így, kiterítve, szabadon hagyva. Ekkor már csak a házigazda volt ott és mi négyen, a testőr pedig a konyhában tartózkodott, onnan vigyázott ránk – idézte fel emlékeit a férfi, megjegyezve: nem látta, hogy bárki is hozzányúlt volna a droghoz, mindenki csak alkoholt ivott. Aztán nem sokkal később Magyar Péter és Evelin bevonult a hálószobába.

– Ez az a híres szoba, aminek a fotóját pár napja mindenhol látom. A társaság egy nappaliban volt, ebbe a szobába már csak ők ketten mentek be. Arra már nem emlékszem, hogy kijött-e valamelyikük onnan, találkoztam-e velük még az éjszaka folyamán, az azonban biztos, hogy a tálca a fehér porral eltűnt a nappaliból. Erre azért emlékszem, mert feszélyezett, hogy ott van a piák mellett. Aztán hirtelen már nem volt ott, én pedig megnyugodtam ettől. A napokban kikerült ominózus fotón aztán láttam, hogy bekerült a franciaágy mellé, az asztalra, a hálószobába – emlékezett vissza Abdoul, felidézve, hogy ezek után már nem maradt sokáig, a másik hölggyel távozott, akivel a beszámolója szerint nem folytatódott közösen az este, csak hazavitte őt.

„Csak egyvalamit nem értek még most sem: hogy a francba kerülhetett oda egy kamera? Ki készülhetett erre?” – tette fel a kérdést az este állítólagos résztvevője.

– Az újságokban írják, hogy jól megszervezett akció, meg hogy orosz és kínai kémszervezetek, meg hogy csapdába csalták. Ez mind hülyeség, hiszen nyolc másik helyre akartunk előtte elmenni. Ez a házibuli a legeslegutolsó, nem is B terv volt, hanem ZS terv. Teljesen megdöbbentem, amikor kiderült ez az egész ügy, és bevallom, meg is ijedtem, hogy rólam is készülhetett valamilyen felvétel. Még akkor is, ha nem csináltam semmit, csak piáltam és beszélgettem. Nagyon kíváncsi vagyok, mi lesz ennek a vége... – zárta szavait Abdoul.

