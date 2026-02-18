Anyaország :: 2026. február 18. 18:53 ::

Dicsérjen meg téged Márki-Zay... - Így erősítette meg MZP az "utódja" vezérkakas-helyzetét

A politikai analfabéta Márki-Zay Péter, a négy évvel ezelőtti balliberális összefogás miniszterelnök-jelöltje szerint a Tisza jobban járna Kapitány Istvánnal, mint Magyar Péterrel.

Hódmezővásárhely polgármestere a Facebook-oldalán egy kétórás videóban elemezte a politikai helyzetet, és arról beszélt, hogy a Tisza elnökét lejáratták a közelmúltban, és „nyilvánvalóan volt mivel lejáratni”.

– Ha őhelyette Kapitány István lenne a miniszterelnök-jelöltje a Tiszának, hát őszintén szólva a Tiszának nem csökkennének a választási esélyei, hanem ugrásszerűen növekednének – vélekedett Márki-Zay, aki szerint Kapitány Istvánnal azok is a Tiszára szavaznának, akik most a Fidesz kampánya miatt elpártoltak Magyar Pétertől, valamint a bizonytalanok is nagyobb eséllyel támogatnák a kormányváltást.

(24 nyomán)