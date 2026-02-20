Anyaország :: 2026. február 20. 16:06 ::

Lázárék elismerték: eladják a fővárosi pályaudvarok körüli ingatlanokat

Még csütörtökön jelent meg egy cikk a VSquare hasábjain – az értesülést később Vitézy Dávid is megerősítette –, amiben arról írtak, hogy a MÁV és az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) eladná a vasúti pályaudvarok környéki, állami kézben lévő ingatlanokat. Ez vonatkozik a Déli, a Keleti, a Nyugati és a Kelenföld körüli telkekre és épületekre. Márciusban hirdetnék meg ezeket, míg a szerződéseket április 10-én, két nappal a választás előtt írnák alá.

Amit Vitézy Dávid »kinyomozott«, az elejétől a végéig nyilvános, átlátható és szigorúan szabályozott folyamat – egyebek mellett a nemzeti vagyonkezelő aukciós felületén történik majd. A MÁV-csoportnál a soron következő választások időpontjától függetlenül, folyamatosan zajlik a vasútüzemhez nem szükséges, arról gondosan leválasztott területek piaci alapon történő hasznosítása. A rozsdaterületek értékesítéséből származó bevétel minden egyes fillérjét a budapesti főpályaudvarok felújítására költjük, mindenekelőtt a Déli pályaudvarra, amely az elmúlt évtizedek legjelentősebb állomásfejlesztési beruházása keretében újul meg teljesen, és bővül újabb, a térségben élőket is kiszolgáló funkciókkal. Nem értékvesztés történik, hanem értéknövelés: mind a MÁV-csoport, mind a főváros gyarapodik a kérdéses ingatlanok hasznosításával – írta a minisztérium a Telexnek.

A tranzakciót az ÉKM készíti elő, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. intézné magát az értékesítést – csakúgy, mint a Belügyminisztérium korábbi épületénél –, az ingatlanok és telkek összértéke pedig egyes becslések szerint a százmilliárd forintot is meghaladhatja.

A VSquare azt is tudni véli, hogy az épületeket kormányközeli üzletemberek vásárolhatják meg. Vitézy Dávid azt is hozzátette, hogy az üres telkek mellett például a Kelenföld vasútállomás irodaháza is kalapács alá kerülhet, amelynek felújítását 2022-ben állította le Lázár János. A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője szerint ha ez így lesz, akkor az épületet el is bontják.

Legfrissebb bejegyzésében a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője arról írt, hogy „a választások előtt gyorsan lezavarva akarják magánkézbe játszani Budapest aranytartalékait, az összes nagy pályaudvar környékét”.

Mindent el kell követnünk ismét, hogy ahogy a 99 éves tender kapcsán korábban már sikerrel tettük, Lázár ámokfutását Budapest ellen ismét meg tudjuk akadályozni – hangsúlyozta a szakember.

