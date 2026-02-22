Anyaország, Háború :: 2026. február 22. 13:03 ::

Szijjártó: blokkoljuk a 20. szankciós csomag elfogadását az olajszállítások újraindulásáig

Magyarország az uniós külügyminiszteri tanácsülésen blokkolja a 20. szankciós csomag elfogadását, és ez mindaddig így is marad, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten, amikor beszámolt az Energiabiztonsági Tanács üléséről a Facebookon.



A tárcavezető felidézte: az ukránok a héten úgy döntöttek, hogy nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába. "Ez egy nyilvánvaló politikai zsarolás, amellyel az ukránok egyrészt egy ezerforintos benzinárat, másrészt pedig egy ellátási zavart akartak létrehozni Magyarországon. közeledve a parlamenti választáshoz, hiszen mindenki tudja, hogy az ukránok egy ukránbarát kormányt akarnak látni Budapesten" - mondta Szijjártó Péter.

Hozzátette: mi azonban kivédtük az ellátási zavar megteremtésére irányuló kísérletet, felszabadítottuk az olajtartalék egy részét, és már tengeri úton elkezdtük beszerezni az utánpótlást, ami már úton is van. Döntést hoztunk a héten arról, hogy leállítjuk a dízelüzemanyag-szállítást Ukrajnába, ami az ukrán importnak mintegy 10 százalékát jelentette, és döntöttünk arról, hogy blokkoljuk a 90 milliárd eurós hadikölcsön kifizetését Ukrajnának. Világossá tettük azt is, hogy mindaddig, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, addig az Ukrajna számára fontos uniós döntéseket mind blokkoljuk - hangsúlyozta a tárcavezető.

Szijjártó Péter közölte: hétfőn a külügyminiszteri tanácsülésen tervezték elfogadni a 20. szankciós csomagot. "Mi ezt a döntést holnap blokkolni fogjuk, nem fogunk hozzájárulni a 20. szankciós csomag elfogadásához, mert korábban világossá tettük: mindaddig, amíg az ukránok nem indítják a kőolajszállítást újra Magyarország irányába, a számukra fontos döntéseket nem engedjük el".

Szijjártó Péter azt is elmondta, hogy áttekintették a villamosenergia-ellátással kapcsolatos kérdéseket is, "ugye Ukrajna villamosáram-importjának majdnem a fele Magyarországról származik". Azt állapították meg, hogy ebben a kérdésben különös óvatossággal kell eljárnunk, hiszen a határ másik oldalán is magyarok élnek, és a villamosáram-export leállítása elsősorban a Kárpátalját érintené, azoknak a családoknak okozna különös problémát és kihívást és szenvedést, akik a határ túloldalán élnek.

"Nekünk a vitánk nem az Ukrajnában élő emberekkel, nem az Ukrajnában élő családokkal van, nekünk a vitánk az ukrán állammal, az ukrán kormánnyal, Zelenszkij elnökkel van ebben a kérdésben, mi nem akarunk még több szenvedést okozni az ukrán embereknek, ezért a villamosáram kérdésében rendkívül óvatosan kell eljárni" - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. "Viszont holnap külügyminiszteri tanácsülés lesz Brüsszelben, eddig az volt a várakozás, hogy ezen az ülésen elfogadásra kerül a 20. szankciós csomag, nos, ez nem lesz így" - jegyezte meg Szijjártó Péter.

Frissítés: Orbán: nem mehet semmilyen hadikölcsön Ukrajnába, amíg az olajszállításokat nem indítják újra

Nem mehet semmilyen hadikölcsön Ukrajnába, amíg az olajszállításokat nem indítják újra Magyarországra - jelentette ki a miniszterelnök az Energiabiztonsági Tanács ülését követően a Facebook-oldalán vasárnap. Orbán Viktor hangsúlyozta azt is, hogy ellátásbiztonsági veszély Magyarországon nincs, az ország folyamatos, normális működése pedig biztosított.

A videóhoz a kormányfő azt írta: a Barátság kőolajvezeték leállítását nem nézzük tétlenül. Magyarország üzemanyag-ellátását biztosítjuk, és megtesszük a megfelelő ellenlépéseket mindaddig, amíg a szállítást újra nem indítják az ukránok.

Orbán Viktor a videóban azt mondta: Ukrajna megakadályozza, hogy az olcsó orosz kőolaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra érkezzen, és ezzel energiabiztonsági kockázatot okoznak Magyarországnak. "Ezt a veszélyt elhárítottuk, a megfelelő döntéseket meghoztuk, ezért ma ellátásbiztonsági veszély Magyarországon nincs, az ország folyamatos, normális működése pedig biztosított" - fogalmazott.

Ugyanakkor ellenlépésekről is döntöttek: nem indítják újra a dízelszállítást Magyarországról Ukrajnába egész addig, amíg nem kapjuk meg az olajszállítmányokat Ukrajnából.

Döntöttek arról is, hogy az energiaellátás tekintetében, ahol Ukrajna függ Magyarországtól, óvatosan fognak eljárni, ugyanis a határ másik oldalán is magyarok élnek, és "a mi ellenségünk nem az ukrán nép, hanem a rossz ukrán politika".

A miniszterelnök jelezte: döntöttek arról is, hogy azt a hadikölcsönt, amelyről korábban már döntés született Brüsszelben, de még nem folyósították, és amelynek folyósításához Magyarország jóváhagyása, hozzájárulása is szükséges, megállítják. Nem mehet semmilyen hadikölcsön addig Ukrajnába, amíg az olajszállításokat Magyarországra nem indítják újra.

Azt is eldöntötték, hogy amíg nem indul újra a szállítás a Barátság kőolajvezetéken, addig semmilyen szankciós politikát nem támogat Magyarország, következésképpen a döntésre előterjesztett 20. szankciós csomagot is megtagadjuk.

"Ha lesz újra kőolajszállítás, akkor visszaállnak a normális viszonyok" - fogalmazott Orbán Viktor.

(MTI nyomán)