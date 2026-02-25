Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. február 25. 09:34 ::

A TEK kommandósai csaptak le két emberrablóra

Először kiabálva akarták autójából kiszállásra bírni, majd a menekülő férfit utolérve gáz-riasztó fegyverrel az utastérbe lőve kirángatták. Üldözői rátámadtak, ütötték, rúgták, betuszkolták kocsijukba, fejét letakarták, és a két férfi elszáguldott vele.

Egy pécsi lakásban aztán az egyik tettes négymillió forintot vagy ilyen értékű munkagépeket követelt, a teljesítésre másfél órát adott, és közölte a helyszínt, ahol lebonyolítják az üzletet. A megfélemlített, törött orrú áldozat azonban a rendőrség felé vette az irányt, feljelentést tett, a hatósági gépezet pedig beindult.

A Baranya vármegyei rendőrség munkatársai a Terrorelhárítási Központ műveleti egységeinek közreműködésével mindkét támadót elfogták. Az őrizetbe vett 24 éves pécsi és a 33 éves tolnai férfit emberrablással gyanúsították meg, és kezdeményezték letartóztatásukat - közölte Fb-oldalán a Rendészeti Államtitkárság.