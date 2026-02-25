Anyaország :: 2026. február 25. 11:54 ::

Veszélyesanyag‑kezelés: felfüggesztették a sóskúti oldószer-újrahasznosító engedélyét

A Pest Vármegyei Kormányhivatal felfüggesztette a Sóskúton működő Dongwha Electrolyte Hungary Kft. veszélyesanyag‑kezelési tevékenységét, erről a település vezetése adott ki közleményt – szúrta ki a 444. A községi önkormányzat tájékoztatása szerint a kormányhivatal az üzemeltetőt több intézkedések megtételére is kötelezte.

Ez alapján a dél-koreai cégnek:

biztosítani kell a beépített vízalapú oltóberendezés megfelelő működését, és ezt igazolnia kell a kormányhivatal illetékes főosztályának;

a telephelyen egyidejűleg jelen lévő veszélyes anyagok mennyisége nem haladhatja meg a jogszabály által előírt alsó küszöbérték egynegyedét;

az önkormányzat a közleménye szerint „továbbra is kiemelten fontosnak tartja a lakosság biztonságát és a jogszabályok maradéktalan betartását”.

A cég januárban kapta meg – a helyi tiltakozások ellenére – a működési engedélyt, amely értelmében akár 2035 novemberéig is üzemeltetheti a község mellett az NMP (N‑metil‑2‑pirrolidont) nevű oldószert újrahasznosító üzemét. A hvg-nek akkor Mészáros József polgármester azt mondta, hogy a helyiek továbbra is ellenzik a gyár működését, mert az akkumulátorgyártásban is használt NMP-nek bizonyítottan van magzatkárosító hatása.

(24 nyomán)