2026. február 26.

Orbán már a saját méréseiknek sem hisz, de azt tudja, hogy sok az iskolázatlan szavazójuk

Magyarországnak nem érdeke, hogy egy 800 ezres ukrán hadsereggel a háta mögött kelljen léteznie, mondja Orbán Viktor miniszterelnök a Patrióta élő eseményén. Szerinte Európa és Oroszország között kell fegyverkezési megállapodás, mert nem lehet öt százalékot költeni a védelemre, az hiányozni fog valahonnan. Az egyik kérdés itt arra vonatkozott, hogy milyen veszélyt jelent Ukrajna hadereje, ami Európa legerősebbje lett, Magyarországra.

– Komolyat – mondta Orbán, majd hozzátette: "én nem látom egyetlen okát sem a történelemben, hogy megbízzunk az ukránokban".

Később arról is beszélt, hogy az ukrán állam szerinte nem létezik.

– Raádásul egy olyan államról beszélünk, ami nincs. Az állam egyik definíciós pontja, hogy képes fenntartani magát. Nem képes fenntartani magát. Nincs pénze a saját nyugdíjaira. Azt mi fizetjük, európaiak. Hogy bízhatnánk meg egy olyan országban, aminek nincs akarata, mert kívülről tartják fenn? – tette fel a kérdést, hozzátéve, hogy kell az orosz fenyegetésről is beszélni, de Ukrajna folyamatos veszélyt jelent minden szomszédjára.

Orbán beszélt a választási esélyekről is. Szerinte annak, amit ők képviselnek, nagy többsége van. Ilyen a migrációellenesség és a munkaalapú társadalom is. Ahogy annak is, hogy a társadalom alapvető egysége a család, nem az egyén. Hasonlóan a gender-ügyben képviselt véleményükhöz is. Hozzátette, hogy a magyarok nagy része azokkal az intézkedésekkel is egyetért, amelyeket ők hoztak.

Szerinte a kérdés az, mit gondolnak a jövőről, és meg tudják-e győzni az embereket arról, hogy a változás önmagában nem jó, hanem veszélyes is.

– Öreg mukik, 16 éve itt ülnek, már jöhetnének fiatalabbak, frissebbek, trendibbek és szexibbek. Csak most éppen olyan időszakban vagyunk, amikor a döntő szempont a biztonság – mondta. Szerinte, ha ezt sikerül elmondaniuk, akkor ebben is megvan a többségük.

A Medián méréséről azt mondta, ez már nem a politika, hanem a szórakoztatóipar része, erről nem lehet értelmesen beszélni. Korábban hosszan beszélt arról, hogy szerinte ma már nem lehetséges a valódi vita, ezt kiterjesztette arra, hogy szerinte már a mérésekről sem lehet értelmesen beszélni.

– Oda jutottam, hogy már a saját méréseinket is kétkedve olvasom – mondta viccelve, hozzátéve, hogy csak egyetlen dolog maradt, mennek tovább. Azt becsülte, ha holnap lenne a választás, 65 választókerületet behúznának, és lenne tíz, amiért jó eséllyel harcolnának. Hozzátette, hogy nem lehet úgy nekiállni, hogy csak ezeket akarják megnyerni, ugyanazt célozzák meg, amit négy éve sikerült.

Orbán szerint ők vannak többen, megvannak a szavazóik, csak egy részük nem megy el szavazni, ha nem keresik fel őket. Azért nem, mert nem a társadalom elitjébe tartoznak, és az iskolázottabbak jobban elmennek szavazni.

