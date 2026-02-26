Orsós János tanár, "roma aktivista" szerdán közzétett egy Facebook-bejegyzést, amely szerint édesanyja a miskolci Bükk Áruház SPAR üzletében akart vásárolni. A kasszasornál azonban nem engedték neki, hogy megvegye, amit akart. A beszámoló szerint ugyanis a pénztáros nem hitte el neki, hogy ki tudja fizetni a megvásárolni kívánt élelmiszert, mondván, hogy biztosan nincs a kártyáján pénz.
A pénztáros az élelmiszert elvette tőle, majd ezután el kellett hagynia a boltot.
– Valójában azért nem hitte el, mert 81 éves roma nő vagyok – írta a hölgy a SPAR üzlet vásárlók könyvébe, és az ügy kivizsgálását kérte.
Esélyegyenlőségi referens és érzékenyítő tréningek
A 24.hu megkérdezte a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.-t, hogy mi az álláspontjuk az eset kapcsán. Maczelka Márk kommunikációs vezető a következőket válaszolta:
Vállalatunk a leghatározottabban elítéli a diszkrimináció minden formáját. A vásárlók könyvébe történt bejegyzés alapján mindenre kiterjedő belső vizsgálatot indítottunk. Ha ez a vizsgálat olyan következtetésre jut, amivel mi akár a legcsekélyebb mértékben nem tudunk azonosulni, a legszigorúbb döntéseket fogjuk meghozni!Szeretném megosztani, hogy vállalatunk mindent megtesz, hogy a diszkriminációt elkerülje:- esélyegyenlőségi referenst alkalmazunk, aki rendszeresen tart érzékenyítő tréningeket a munkatársaink számára;
- e-learning rendszerünkön keresztül elérhetővé tesszük a témával kapcsolatos tananyagot, melyhez az összes munkavállalónk hozzáfér;
rendelkezünk magatartáskódex-szel;
- illetve működtetünk Etikai Bizottságot is, mely minden, kérdéseket felvető ügyet a lehető legszigorúbban tár fel.A vizsgálat lezárásáig türelmet szeretnék kérni, melynek eredményéről és az ahhoz köthető intézkedési tervről az érintett vásárlónkat haladéktalanul értesíteni fogjuk.