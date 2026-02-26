Anyaország :: 2026. február 26. 11:55 ::

Azt állítja egy "roma aktivista", elvették az élelmiszert az édesanyjától a SPAR-ban, mert azt hitték, nincs pénz a kártyáján

Orsós János tanár, "roma aktivista" szerdán közzétett egy Facebook-bejegyzést, amely szerint édesanyja a miskolci Bükk Áruház SPAR üzletében akart vásárolni. A kasszasornál azonban nem engedték neki, hogy megvegye, amit akart. A beszámoló szerint ugyanis a pénztáros nem hitte el neki, hogy ki tudja fizetni a megvásárolni kívánt élelmiszert, mondván, hogy biztosan nincs a kártyáján pénz.

A pénztáros az élelmiszert elvette tőle, majd ezután el kellett hagynia a boltot.

– Valójában azért nem hitte el, mert 81 éves roma nő vagyok – írta a hölgy a SPAR üzlet vásárlók könyvébe, és az ügy kivizsgálását kérte.

Esélyegyenlőségi referens és érzékenyítő tréningek



A 24.hu megkérdezte a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.-t, hogy mi az álláspontjuk az eset kapcsán. Maczelka Márk kommunikációs vezető a következőket válaszolta: