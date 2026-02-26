Anyaország :: 2026. február 26. 17:47 ::

Visszavágtak a legutóbbi felmérésért: a Fidesz sokat látott szakértője leleplezte a Mediánt

Deák Dániel egy rejtélyes bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán csütörtök délután. "Eljutott hozzám egy botrányos dokumentum, ami teljesen meg fogja változtatni a politikai napirendet. Ma 17 órakor nyilvánosságra hozom" – írta a XXI. Század Intézet sokat látott vezető elemzője.

Annyit elárult előre, hogy ezek után egy "közéleti ikon szavahihetősége, illetve egész karrierje végérvényesen bedőlhet".

A napvilágra hozott videóban Deák a Medián hitelességét kérdőjelezte meg, illetve azt állította, hogy a Hann Endre által vezetett közvélemény- és piackutató intézet csalást hajtott végre.

"Amit most fogok mutatni, abból világosan kiderül, hogy a medián januárban nem a valódi mérését publikálta, meghamisították a saját számaikat és hamis eredményeket publikáltak" – mondta Deák Dániel. Hozzátette, hogy a központ januárban azt közölte, hogy a teljes népességen belül a Tisza 40, míg a Fidesz 33 százalékon áll.

"Világosan látszik, hogy a Medián valódi belső számai szerint a Tisza és a Fidesz is 36 százalékon állt. 40-33-at publikáltak, pedig 36-36-ot mértek valójában. Ez bizony egy elképesztő csalás a Medián részéről".

Deák szerint ilyen közvélemény-kutatási csalásra a rendszerváltás óta nem volt példa.

(Index nyomán)