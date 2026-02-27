Toroczkai László elnök, Novák Előd alelnök, kampányfőnök és Szabadi István pártigazgató részvételével tartott sajtótájékoztatót a Mi Hazánk. Toroczkai közölte, hogy az országos listát leadták, a hivatalos választási honlapon ez a ma 13 órai frissítés után lesz látható. Hétvégén várhatóan mind a 106 egyéni képviselőjelöltnek is meglesz a szükséges számú ajánlása (az országos listához 71-re van szükség), így mindenki tud egyéni jelöltre is szavazni április 12-én. /Bővített hír./
A pártelnök a lista első húsz helyezettjét is ismertette:
- Toroczkai László
- Dúró Dóra
- Dr. Apáti István
- Novák Előd
- Dr. Borvendég Zsuzsanna
- Dócs Dávid
- Szabadi István
- Pakusza Zoltán
- Lantos János
- Dr. Fiszter Zsuzsanna
- Kispalkó Szilveszter
- Kisberk Szabolcs
- László Attila
- Bartal András
- Balog Csaba
- Varga Tamás
- Nagy Zoltán
- Bartha Barna
- Binder Csaba
- Földesi Mihály László
Frissítés: Toroczkai: tömeges az érdeklődés az országjárás során
A pártlistán szereplő első húsz képviselőjelölt bemutatása során Toroczkai László kiemelte: a lista összeállításánál ügyeltek arra, hogy a munkavállalói érdekek képviseletére és nemzetpolitikai szempontokra is kiemelten figyelemmel legyenek, ezért van a listán ezekkel a témákkal is foglalkozó szakpolitikus a mezőgazdasági és az önkormányzati területen dolgozó szakemberek mellett. Mivel a Mi Hazánk támogatottsága a fiatalok körében is jelentős, a párt ifjúsági csoportjának vezetője is felkerült az első húsz helyen jelöltek listájára - írja a Magyar Jelen.
A párt történetében először nyílt lehetőség az országos lista leadására már az első héten, miután a Mi Hazánknak rekordgyorsasággal sikerült több mint 71 egyéni választókerületben összegyűjtenie a szükséges ajánlásokat, teljesítve ezzel az országos listaállítás törvényi feltételét.
A sajtó kérdésére az elnök elmondta: nem adnak a közvélemény-kutatók által közzétett jóslásokra, mert annyiféle adatot közölnek, de még ezekből is jól látszik a párt folyamatos erősödése, hiszen korábbi adataikat korrigálva már nem a bejutási küszöb környékére, hanem jónéhány százalékkal fölé mérik a Mi Hazánkat.
A bizalom erősödése azonban sokkal jobban mérhető azon a tömeges érdeklődésen, amelyet országjárásán tapasztal. A meghirdetett gyűlésekre rendre nem férnek be az érdeklődők, folyamatosan át kell szervezniük az eseményeket nagyobb termekbe.
Kérdésre válaszolva Toroczkai László kijelentette:
az országjárás során összegyűjtött problémákból fogja összeállítani a párt azt a sürgősségi ügylistát, amelyet először fognak beterjeszteni az új Országgyűlésben.
Hozzátette: büszke arra, hogy a Mi Hazánk volt a leköszönő Parlament legszorgalmasabb pártja, képviselőik rekordmennyiségű felszólalással képviselték választóikat.