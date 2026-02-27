Anyaország, Videók :: 2026. február 27. 13:05 ::

Leadta az országos listát a Mi Hazánk - az ajánlásgyűjtés nagy sikert hozott a választás felé vezető úton

Toroczkai László elnök, Novák Előd alelnök, kampányfőnök és Szabadi István pártigazgató részvételével tartott sajtótájékoztatót a Mi Hazánk. Toroczkai közölte, hogy az országos listát leadták, a hivatalos választási honlapon ez a ma 13 órai frissítés után lesz látható. Hétvégén várhatóan mind a 106 egyéni képviselőjelöltnek is meglesz a szükséges számú ajánlása (az országos listához 71-re van szükség), így mindenki tud egyéni jelöltre is szavazni április 12-én. /Bővített hír./

A pártelnök a lista első húsz helyezettjét is ismertette:

Toroczkai László Dúró Dóra Dr. Apáti István Novák Előd Dr. Borvendég Zsuzsanna Dócs Dávid Szabadi István Pakusza Zoltán Lantos János Dr. Fiszter Zsuzsanna Kispalkó Szilveszter Kisberk Szabolcs László Attila Bartal András Balog Csaba Varga Tamás Nagy Zoltán Bartha Barna Binder Csaba Földesi Mihály László

Frissítés: Toroczkai: tömeges az érdeklődés az országjárás során

A pártlistán szereplő első húsz képviselőjelölt bemutatása során Toroczkai László kiemelte: a lista összeállításánál ügyeltek arra, hogy a munkavállalói érdekek képviseletére és nemzetpolitikai szempontokra is kiemelten figyelemmel legyenek, ezért van a listán ezekkel a témákkal is foglalkozó szakpolitikus a mezőgazdasági és az önkormányzati területen dolgozó szakemberek mellett. Mivel a Mi Hazánk támogatottsága a fiatalok körében is jelentős, a párt ifjúsági csoportjának vezetője is felkerült az első húsz helyen jelöltek listájára - írja a Magyar Jelen.

A párt történetében először nyílt lehetőség az országos lista leadására már az első héten, miután a Mi Hazánknak rekordgyorsasággal sikerült több mint 71 egyéni választókerületben összegyűjtenie a szükséges ajánlásokat, teljesítve ezzel az országos listaállítás törvényi feltételét.

A sajtó kérdésére az elnök elmondta: nem adnak a közvélemény-kutatók által közzétett jóslásokra, mert annyiféle adatot közölnek, de még ezekből is jól látszik a párt folyamatos erősödése, hiszen korábbi adataikat korrigálva már nem a bejutási küszöb környékére, hanem jónéhány százalékkal fölé mérik a Mi Hazánkat.

A bizalom erősödése azonban sokkal jobban mérhető azon a tömeges érdeklődésen, amelyet országjárásán tapasztal. A meghirdetett gyűlésekre rendre nem férnek be az érdeklődők, folyamatosan át kell szervezniük az eseményeket nagyobb termekbe.

Kérdésre válaszolva Toroczkai László kijelentette:

az országjárás során összegyűjtött problémákból fogja összeállítani a párt azt a sürgősségi ügylistát, amelyet először fognak beterjeszteni az új Országgyűlésben.

Hozzátette: büszke arra, hogy a Mi Hazánk volt a leköszönő Parlament legszorgalmasabb pártja, képviselőik rekordmennyiségű felszólalással képviselték választóikat.