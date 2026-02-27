Anyaország :: 2026. február 27. 19:42 ::

900 ezres büntetést szabtak ki a "szarházi" Lázár és fideszes házigazdája iskolában tartott fóruma miatt

A hajdúböszörményi fideszes jelölt és Lázár János egy iskolában tartotta meg közös fórumát; a választási bizottság szerint ezzel megsértették a választási, a köznevelési és szakképzési törvényt is – írja a 24.



Bárhol, akár ott is, ahol a törvény tiltja

Súlyos hibának bizonyult, hogy hétfőn egy iskolában tartottak Lázárinfót Hajdúböszörményben a választókerület fideszes jelöltje, Papp Zsolt és Lázár János építési és közlekedési miniszter részvételével. A Debreciner szerint a helyi választási bizottság pénteken több magánszemély, valamint a Tisza Párt kifogásainak helyt adva megállapította, hogy Papp Zsolt az iskolában megtartott fórummal megsértette

a választási törvény választás tisztaságáról,

az esélyegyenlőségről,

valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásról szóló alapelveit,

továbbá megsértette a nemzeti köznevelési és a szakképzési törvényt is.

A választási bizottság a politikusra emiatt 900 ezer forint bírságot szabott ki, és eltiltotta a további jogsértéstől.

Papp és Lázár február 23-án közösen tartottak Lázárinfót a hajdúböszörményi Széchenyi István Szakképző Iskolában. Az iskolát fenntartó Északi Agrárszakképzési Centrum erről a független debreceni lapnak azt nyilatkozta, hogy a rendezvény nem érinti a szakképző intézmény oktatási, képzési feladatellátásának időtartamát.

A szakképzésről szóló 2019-es törvény szerint azonban – mutatott rá a lap – szakképző iskolában semmilyen körülmények között nem lehet pártrendezvényt tartani.

A szarháziak nincsenek itt, azok még ezután jönnek

Ezekkel a szavakkal válaszolt az iskolában a hétfői fórumon Lázár János egy jelenlévőnek, aki „szarháziak” bekiabálással üdvözölte az építési és közlekedési minisztert és Papp Zsolt fideszes jelöltet.

Nem voltak ott Győrben meg Gyöngyösön, nem tudják azt, hogy milyen, ha jönnek a szarháziak. Azt még maguk nem tudják, milyen az. Ez még semmi, nyugalom

– folytatta az építési és közlekedési miniszter, utalva a korábbi Lázárinfókon megjelent tiltakozókra.

Emlékeztetőül: Gyöngyösön január végén tiltakozók zavarták meg a miniszter fórumát, miután előzőleg a – liberális lap megfogalmazása szerint – magyar cigányokról azt mondta: „Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti. Ez a valóság”. Ez az eset aztán hetekre meghatározta a közbeszédet és a választási kampány hangulatát, és csak a Samsung gödi akkumulátorgyára körüli balhét követően csendesedtek el a tiltakozó hangok.

A Telex februárban elején írta meg, hogy a kormányban bár tudtak róla, hogy súlyosan mérgező a gödi Samsung-gyár, mégsem záratták be.