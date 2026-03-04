Anyaország, Videók :: 2026. március 4. 21:53 ::

Ez sem fordul elő gyakran: Orbán és Kövér is érdemben reagált arra, hogy akár el is veszíthetik a választást

Orbán Viktor szerdán újra, négy hónapon belül másodszorra is bement az ATV stúdiójába, ahol a választás esetleges elvesztése is szóba került.



Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / MTI

A miniszterelnök logikailag nem zárta ki, hogy elveszítheti áprilisban a választást, de szerinte győzelemre állnak, így aztán nem érdemes vereségről spekulálni – a Tisza-előnyt mutató közvélemény-kutatásoknak pedig nem hisz. Szerinte az elmúlt négy évben a Fidesz végrehajtotta a vállalásait, a civilizációs kérdésekben ők a magyar társadalommal egy oldalon állnak, a háborút pedig csak az ő vezetésével tudja az ország elkerülni. "Ha ezt mind összeadom, akkor nekünk nyernünk kell."

Annyit elismert, hogy ha a Fidesz mégis veszítene a választáson, akkor azért azok lesznek a felelősek, akik az első sorban állnak.

Hiába locsoltam ki a szívem vérét a győzelemért, én leszek a felelős a vereségért.

Arról is beszélt, hogy ő a kampányidőszakot nagyon szereti, hiszen naponta ezer emberrel is találkozhat. "Eljön az ideje annak is", hogy ne csak a sajátjai elé álljon ki, kordonok mögé elzárva, hanem Lázár Jánoshoz hasonlóan az emberek elé is.

A miniszterelnök szerint "szamárság" az a gondolat, hogy a választást valamiért ne tartanák meg április 12-én, hiszen a magyar nehéz sorsú nép, a stabilitásnak pedig éppen ezért kiemelt értéke van, ez tartja egyben a magyarokat. "A választásokat tisztességesen kell lebonyolítani, az eredményeket pedig tudomásul kell venni" – mondta. Arról is értekezett, hogy Magyarországon a szervek megfelelően ellenőrzik a választásokat, így aztán "nem könnyű ügyesen választást csalni. Ha ezzel próbálkozol, egészen biztosan utol fognak érni".

Kövér nyilatkozik a Telexnek, és a hatalmat is átadná, mert demokrata

Miután változatos magyarázatokra hivatkozva nem engedték be a Telex stábját Kövér László nagyvenyimi kampánygyűlésre, a házelnök önmagát is meglepve szokatlanul hosszan megállt nyilatkozni a lapnak. Szó esett a lehetséges hatalomátadásról is.

Kövér azt mondta, hogy ez egy demokrácia, és ők komolyan veszik a demokráciát, de azért ne reménykedjen a Telex, mert ők fognak győzni. Felemlegette ugyanakkor az Antall-kormány alatt riogatókat, akik ugyanúgy azt mondták, hogy az akkori kormány nem akarja majd átadni a hatalmat, és diktatúra lesz.

